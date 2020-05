Chofer de entregas de Tampa Bay dice que el COVID-19 fue beneficioso para trabajadores esenciales

TAMPA, Florida (WFLA) - Laura Foote es una fotógrafa profesional con sede en Tampa. Como futura madre, dice que entendió las limitaciones que COVID-19 presenta a las familias que dan a luz durante la pandemia.

Ella lanzó las galerías "Labor In The Time of Corona" para el Proyecto Familias. Foote y siete voluntarios que son editores de fotos profesionales han estado retocando fotos que las familias tomaron en el hospital de sus recién nacidos.