Cheques de Estímulo: Padres con bebés nacidos en el 2020 podrían calificar para $1,100 adiciónales en efectivo

LOS ÁNGELES (NEXSTAR / AP) - Tanya Roberts, quien cautivó a James Bond en "A View to a Kill" y luego interpretó a Midge Pinciotti en la comedia "That '70s Show", ha sido hospitalizada después de caerse en su casa. La actriz había sido reportada por error por su publicista el lunes temprano.

El publicista de Roberts, Mike Pingel, dijo más tarde a The Associated Press el lunes por la tarde que Roberts, de 65 años, aún estaba vivo a las 10 am PST, pero se encontraba en malas condiciones. El lunes anterior había dicho que Roberts se derrumbó en su casa el 24 de diciembre y fue ingresada en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde se cree que murió el domingo.