Centro de electrodomésticos en Clearwater acusado de máquinas rotas y promesas incumplidas

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Los clientes de una tienda de electrodomésticos de Clearwater dicen que les vendieron electrodomésticos que se averiaron en solo semanas y garantías inútiles que no ayudaron en nada.

Algunos de esos clientes se acercaron a 8 On Your Side, con la esperanza de compartir sus historias con otros.

Los clientes nos dijeron que fueron al Appliance Outlet Center en Clearwater en Gulf to Bay esperando un buen trato, pero lo que obtuvieron fueron máquinas rotas y promesas rotas.

“No me gusta usar la palabra victimizada, me siento extremadamente aprovechada”, dijo la cliente molesta Yvonne Bartolomeo.

Bartolomeo se acercó a 8 On Your Side y le dijo que ella fue al Appliance Outlet Center pero que no obtuvo lo que pagó.

“Me vendió una garantía, lo que me hizo sentir cómodo. Seguí adelante y pagué, apenas por debajo de los $ 2,000 dólares. El lavaplatos nunca salió a la superficie, el refrigerador se apagó en 25 días”, dijo Bartolomeo.

Hablamos con tres clientes molestos con historias similares.

“Estaba buscando una lavadora / secadora y el precio estaba bien”, dijo Kimberly Chandler, una clienta molesta.

“Gasté $ 1,950 en los electrodomésticos”, dijo Michelle Cogmetti, otra cliente molesta.

“¿Todos dicen que son víctimas de James Holecek?” Christine McLarty preguntó a las mujeres y todas respondieron “Sí”.

Las tres mujeres le dicen a 8 On Your Side que compraron electrodomésticos defectuosos y garantías sin valor, así que fuimos al negocio para obtener respuestas.

“Hemos escuchado que le debes mucho dinero a mucha gente, ¿vas a arreglarlo?”, Dijo McLarty mientras llamaba a la puerta.

8 On Your Side encontró muchas puertas abiertas y muchas preguntas sin respuesta.

Aunque, James Holecek en su lugar de trabajo, 8 On Your Side lo encontramos en el sitio web del Departamento de Correcciones indicando que Holecek cumplió una condena por cargos que incluyen hurto mayor y fraude organizado.

Cuando 8 On Your Side llamó a la empresa, recibimos su mensaje de voz. Sin embargo, el viernes por la noche, alguien de ese número nos envió un mensaje de texto preguntándonos cómo podían ayudar.

Cuando dijimos que éramos 8 On Your Side, respondieron: “Estoy fuera de la ciudad por negocios pero no hay noticias”.

Le dijimos que hablamos con algunos de sus clientes molestos, a los que respondieron: “Puedes ventilar cualquier historia falsa, propaganda falsa y mentiras que tengas … Tanto tú como ellos serán demandados por difamación”.

La policía de Clearwater le dice a 8 On Your Side que han recibido informes sobre Holecek y están investigando activamente sus prácticas comerciales.

Según el registro público, Holeck enfrenta un aviso de desalojo en una propiedad al otro lado de la calle, las personas que viven actualmente allí se sorprendieron y entristecieron cuando les dijimos hoy.

