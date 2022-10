(NEXSTAR) — A medida que continúa la fascinación por el entretenimiento del “verdadero crimen”, también lo hace la fascinación por los hogares donde ocurrieron eventos insidiosos. Los propietarios de una casa en Westfield, Nueva Jersey, actualmente están lidiando con una afluencia de visitantes después de que “The Watcher” de Netflix, que narra una serie de cartas amenazantes que recibieron los propietarios en ese momento en 2014, se convirtió en un éxito de transmisión.

“The Watcher”, creada por el maestro Ryan Murphy de ” Monster: The Jeffrey Dahmer Story “, no trata sobre asesinatos. Pero no está fuera del ámbito de la posibilidad de que su nueva notoriedad pueda afectar a cualquiera que esté considerando vivir allí en el futuro. Como muestran los datos y los expertos, el crimen, pero particularmente el asesinato, puede hacer una gran mella en el valor de las propiedades.

A menudo llamadas “casas asesinas”, estas casas también son conocidas como “propiedades estigmatizadas” por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios . Las propiedades estigmatizadas incluyen lugares que se han visto afectados por eventos como asesinatos, suicidios, un propietario anterior notorio y supuestos sucesos como apariciones.

El agente de bienes raíces de California, el Dr. Randall Bell, se describe a sí mismo como un “maestro de los desastres” que ha ayudado a vender algunas de las propiedades estigmatizadas más notorias en los EE. UU., incluidas las casas anteriores de Nicole Brown Simpson y John y Patsy Ramsey. Bell es director ejecutivo de la firma de asesoría inmobiliaria/económica Landmark Research y se especializa en la economía de los daños inmobiliarios.

“Esto significa que estudio el efecto que tienen las condiciones perjudiciales sobre los valores de las propiedades”, dijo Bell a Nexstar. “Inspeccionamos las propiedades y luego desarrollamos estudios de casos de otras situaciones similares para determinar el impacto más probable. También podemos estudiar qué se puede hacer para reducir los efectos negativos”.

En una entrevista con VICE , Bell explicó que los vendedores de propiedades “contaminadas” pueden esperar una “disminución del valor del 15 al 25% durante dos o tres años después del hecho”. Con el tiempo, el descuento se evapora, pero el estigma tarda de 10 a 25 años en desaparecer por completo”.

Los datos de Bell se repiten con los encontrados por Realtor , utilizando datos públicos obtenidos de DiedInHouse.com, un sitio web que utiliza registros de propiedad para informar a los usuarios si alguien murió en una dirección específica. Los datos muestran que las “casas asesinas” se venden a una mediana un 21 % menos que su precio de venta anterior y un 9 % menos que el precio de lista. Estas propiedades también se venden por un 15% menos que casas comparables en el mismo código postal.

The Washington Post explica que los compradores tienen más acceso que nunca a la información de la propiedad, lo que puede dificultar la venta de una casa estigmatizada por un precio de equilibrio, o en absoluto. Conocer la historia de fondo de una casa puede hacer que los compradores tengan una “mala vibra” predispuesta incluso antes de verla.

NAR dice que el estigma de una propiedad también puede afectar negativamente a las casas vecinas .

Incluso las casas de los lugares de asesinato “famosos” no son inmunes.

El condominio de Los Ángeles donde la propietaria Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman fueron asesinados estuvo en el mercado durante dos años antes de finalmente venderse con una pérdida de $ 525,000. Brown Simpson compró previamente la casa por $625,000, explica Realtor. La casa en el centro del juicio por asesinato de OJ Simpson se vendería más tarde por $ 1,72 millones después de la remodelación y un cambio de dirección.

A veces, incluso una remodelación no puede salvar una casa de su pasado. La casa del asesino en serie John Wayne Gacy fue embargada, completamente demolida y reubicada. La nueva casa, sobre el sitio donde Gacy mató al menos a 33 jóvenes y niños, finalmente se vendió después de que su propietario redujera el costo tres veces: $30,000 menos que el precio de lista.

Si bien no es una vivienda unifamiliar, todo el edificio de apartamentos de Milwaukee donde el asesino en serie Jeffrey Dahmer asesinó a 11 personas en las décadas de 1980 y 1990 fue demolido no solo por daños físicos sino también por el estigma que rodea a los crímenes, según informa Esquire .

Sin embargo, algunos lugares de asesinatos de alto perfil se convierten en atracciones populares, como la casa de Massachusetts del acusado asesino del hacha Lizzie Borden .

Mientras tanto, el sitio de Los Ángeles de los asesinatos de la familia Manson en 1969, donde la actriz Sharon Tate y otras cinco personas fueron asesinadas, fue vendido por $ 1.6 millones ($ 3.7 millones ajustados a la inflación) por el propietario Rudy Altobelli en 1989, 18 veces lo que pagó el gerente de talentos de Hollywood. para ello a principios de la década de 1960. La casa, anteriormente ubicada en 10050 Cielo Drive, fue sede de una serie de músicos, incluido Trent Reznor de Nine Inch Nails, antes de su demolición y cambio de dirección en 1994.

En enero, la casa construida en el lugar del sitio 10050 fue puesta a la venta por el propietario Jeff Franklin , creador de “Full House”, con un precio de lista de $85 millones.

Pero la mayoría de las “casas de asesinatos” no son compradas por celebridades ni se convierten en atracciones turísticas, como informa Realtor. Citando registros públicos, Realtor informa que el 59% de los compradores de viviendas estigmatizados son personas comunes, mientras que el 20% son adquiridos por entidades corporativas para inversión.

La familia que compró la antigua casa de Arizona del asesino convicto Jodi Arias le dijo a AZ Central en 2013 que los $206,000 que pagaron por la casa, donde Arias apuñaló a su exnovio Travis Alexander 30 veces, era “un buen negocio” y no consideraron es una escena del crimen.

Para muchos compradores habituales de vivienda, un “buen negocio” en una propiedad estigmatizada es exactamente el cálculo detrás de la compra de la vivienda.

¿Los agentes inmobiliarios tienen que informarle sobre un asesinato en la casa?

Dependiendo de dónde viva, puede ser completamente legal que un agente de bienes raíces omita el historial grisáceo de una casa.

Experian explica que los agentes inmobiliarios están legalmente obligados a revelar “hechos materiales” sobre una propiedad, pero las muertes no están incluidas en esa definición en muchos estados.

Los compradores que compran directamente del propietario deben recibir lo que se conoce como divulgación del vendedor por parte del propietario. Al igual que con los agentes de bienes raíces, el documento de divulgación incluirá información sobre la casa física y su terreno, informa Nerd Wallet . Los elementos comunes en la divulgación del vendedor son cualquier gravamen sobre la propiedad, problemas de inundaciones/daños por agua y problemas mecánicos. Desafortunadamente para los compradores, las muertes en una propiedad también tienden a quedar fuera de la información necesaria sobre una propiedad.

Bell dice que los vendedores, particularmente en California, que tiene algunas de las leyes más estrictas del país, siempre deben decir la verdad. Recomienda que los vendedores trabajen con agentes, corredores y abogados calificados para mitigar cualquier posible omisión crítica.

Si está comprando y desea cubrir las bases sobre su posible hogar, es mejor averiguar qué deben informarle los vendedores en su estado. En muchos estados, los vendedores solo están obligados a revelar una muerte en el hogar si se les pregunta directamente.