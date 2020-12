Cartas desgarradoras a Santa revelan el costo de la pandemia en los niños

(NEXSTAR) – Junto con la caligrafía adorable, las imágenes dibujadas a mano y las listas de regalos a veces ambiciosas, las cartas de este año a Santa también contienen evidencia del costo de la pandemia de COVID-19 en los niños.

Las cartas son parte de la Operación Santa del Servicio Postal de EE. UU. Cada año, cientos de miles de cartas al Polo Norte llegan a los buzones de correo de todo el país, según el USPS. La gente puede ver las cartas en línea y “adoptarlas”, comprar los regalos y cumplir los deseos navideños de los niños.

(Crédito: Operación Santa de USPS)

En años pasados, las solicitudes a menudo iban desde cosas desgarradoramente básicas, como calcetines o comida, hasta cosas extravagantes como un caballo vivo, pero este año algunas de las cartas revelaron cuán brutal ha sido la pandemia a través de los ojos de los niños.

“No he tenido un buen año, mi abuelo murió y no pude verlo debido al covid. Lo extraño y sus grandes abrazos”, escribió Lilly, estudiante de sexto grado de Maine. “Santa, ¿puedes traerle un cachorro a Grammy para que no se sienta tan sola?”

Una niña de 9 años llamada Alani, que pidió Legos y una tarjeta de regalo para ayudar a su madre, escribió: “Querido Santa, este año ha sido duro … por culpa de la crona … mi madre dijo que no puede conseguir cualquier cosa para mí en Navidad porque a ella no le pagan tanto, así que no puede pagar nada “, según CNN .

“El programa siempre ha consistido en proporcionar obsequios navideños a familias que tal vez no tengan los medios para satisfacer nada más que las necesidades básicas diarias”, dijo a People en un correo electrónico Kimberly Frum, portavoz de USPS. “Este año, es probable que haya más familias afectadas económica y emocionalmente”.

Una niña de 13 años de Texas llamada Kimberly le dijo a Santa en su carta que este año “ha sido duro” con sus dos hermanos, su hermana, su madre y su padrastro.

(Crédito: Operación Santa de USPS)

“Mi padrastro es el único [one] de trabajo y debido a Covid-19 tuvo que dejar de trabajar a tiempo completo. Ahora él está trabajando menos debido a covid, y todo el dinero que recibe es para pagar el alquiler y las facturas,” ella escribió .

Sin embargo, la lista de deseos de Kimberly no fue solo para ella y sus hermanos este año.

“Mis padres creen que estoy escribiendo esto para mis hermanos y para mí, pero quiero sorprenderlos por todo lo que han hecho este año”, escribió, pidiéndole a Santa una chaqueta de invierno para su padrastro y una máquina de ejercicios que su mamá tiene. “He estado deseando tanto durante tanto tiempo”.

Algunos abordaron la pandemia directamente en sus cartas; la primera frase de Barron a Santa dice: “Por favor, haz que el virus Corona desaparezca”.

Jonathan, de Carolina del Norte, incluyó una máscara en su lista de deseos de cuatro elementos.

Otros describieron cómo la vida les ha cambiado en 2020.

Un niño de Massachusetts llamado Savannah escribió :

“Querido Santa, Lo que quiero para Navidad es, algunos juegos de lego (los duros), algo de ropa de bebé, cosas del sistema solar, bolígrafos de pintura, (sic) cosas jappeness, si es posible un niño renacido y un interruptor de Nintendo. – (ps) Lo siento si he sido malo. Es muy difícil debido a Covid-19, y la escuela en línea (la escuela en general) estoy tratando de ser buena. Espero que entiendas.”

Los hermanos de California Andy, de 5 años, y Brix, de 3, escribieron :

Querido Santa, ¡Feliz casi Navidad! Sé que está ocupado, pero espero que pueda leer esta carta. Es de mi hermano y de mí. Ambos hemos estado muy bien. A veces peleamos, pero aún nos amamos. Nos gustaría compartir una Nintendo Switch. Sé que es mucho dinero, así que está bien si no lo conseguimos. ¡Gracias, Santa! Desearía que Covid hubiera terminado para poder abrazarnos.

La Operación Santa tiene sus raíces en 1912 cuando el Director General de Correos Frank Hitchcock autorizó a los trabajadores postales y a los ciudadanos a responder a las muchas cartas que llegarían dirigidas a Santa, según el sitio web de USPS . La avalancha de cartas creció tanto que el Servicio Postal recurrió a organizaciones benéficas y corporaciones en busca de ayuda en la década de 1940.

Para obtener más información sobre dónde enviar cartas y cómo ayudar a los niños y las familias necesitadas, consulte el sitio de USPS Operation Santa .

