Carnicería de Tampa teme que la oferta disminuya debido a la pandemia de COVID-19

TAMPA, Florida (WFLA) – The Heights Meat Marker es uno de los favoritos de los compradores en este conocido distrito histórico dentro de los límites de la ciudad de Tampa. A los clientes les encanta, y les encanta la limpieza de esta carnicería local. De hecho, si entras, está impecable.

Durante una pandemia global, las prácticas comerciales como esta son las que los compradores notan y aprecian.

No hay duda de que la gente está nerviosa yendo a lugares públicos ya que un virus altamente contagioso se está extendiendo. Un aspecto del comercio estadounidense afectado en gran medida es la industria cárnica y avícola.

El suministro ahora está atrapado en esta crisis de COVID-19. Los trabajadores de las plantas en todo el país se están infectando. En algunos entornos de fábrica, muchos están enfermos, el negocio en sí ha cerrado.

Otros proveedores ahora están bombeando productos de salida, dejando a las empresas locales preocupadas y esperando. ¿Cómo llenarán sus estanterías, mantendrán felices a sus clientes y obtendrán ganancias?

Pregúntale a Dirk Penrod de Heights Meat Market.

A este negocio local, de cosecha propia, le está yendo bien en este momento, pero Dirk tiene el ojo puesto en el suministro futuro. Hacer negocios en estos días, dice, puede resumirse rápidamente.

“Si no tenemos nada que vender, no estamos aquí”, dijo Penrod.

Penrod ama su ubicación en Tampa y su base de clientes. Es casa. Los que pasan por su tienda se convierten rápidamente en caras conocidas y amigos. Le encanta interactuar con los compradores, lo que no ama es ver sufrir a su industria.

“Esa ha sido la mayor preocupación, la cadena de suministro. Hasta ahora, no hemos tenido ningún problema, pero si se rompe, entonces será más lento”, dijo Penrod.

Penrod le dice a 8 On Your Side que su tienda trabaja con proveedores más pequeños, que no han sido tan afectados. son las grandes compañías que luchan, con una fuerza laboral ahora infectada en grandes cantidades.

Los clientes de Heights Meat Market nos dijeron que, dado que el virus se está extendiendo, un lugar limpio para comprar es su principal prioridad, dicen que este hito local mantiene la propiedad impecable.

