Caracas: El nazareno de San Pablo recorre los barrios pobres

Caracas, Venezuela (AP)- Por segundo año consecutivo, la escultura de un Cristo vestido de púrpura que lleva la cruz, conocida popularmente como “El Nazareno de San Pablo”, salió el miércoles de la basílica donde reside para hacer un recorrido en coche por todos los barrios más pobres de la capital venezolana.

La hermosa talla de madera de 1,74 metros de altura salió a media mañana de la histórica Basílica de Santa Teresa, en el centro de Caracas, para recorrer las calles en un coche blanco que utilizó el Papa Juan Pablo II en su primera visita al país en 1985.

Cientos de personas vieron la procesión desde sus casas, aunque algunos violaron las medidas de cuarentena contra el coronavirus ordenadas por el gobierno, aventurándose a salir a las calles para tomar fotos y ver la estatua de cerca.

“Es distinto, uno no puede entrar en la iglesia, no puede ir a las misas porque no están dejando entrar a nadie. Entonces como dijeron que lo iban a sacar aquí, aquí venimos todos los años, a verlo aunque sea de lejos.” Dijo Petra Suvero, residente local y fiel católica:

El gobierno ha ordenado estrictas medidas de cuarentena para controlar los crecientes casos de COVID-19, y las iglesias permanecen cerradas al público.

Todos los años, los fieles católicos, vestidos de púrpura y con cruces de madera, rezan ante el querido icono religioso creyendo que la estatua de madera tallada es capaz de hacer milagros.

Y de la misma forma que se cree que el Nazareno de San Pablo salvó a Caracas de la peste bubónica en 1696 ahora muchos creen que salvara al mundo del coronavirus.

“Mi hijo tuvo un accidente de tránsito, tuvo una fractura de cráneo severa y mucho me aferré a él y mi hijo, gracias a Dios, -bueno, aquí lo tengo ha pasado 14 años y gracias a él mi hijo está bien y todos los años me dedico a pagarle la promesa en honor a eso y a que él es tan grande y poderoso y sé que nos va a salvar de esta pandemia, al mundo entero.” Dijo Belkys Espin, residente local y fiel católica.



Anne Marie Garcia, Associated Press