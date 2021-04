Candidata combate discriminación de comunidad trans en Perú

Lima, Perú (AP)- La agresión a Gahela Cari, candidata transgénero al congreso de Perú, se produjo después de una presentación suya en un debate político televisado y llegó a través de un comentario de su rival en Twitter. Iba acompañado de una imagen de los registros electorales con el nombre y el género asignados al nacer, con los que ella no se identifica, marcados en rojo.



Mientras muchos defendieron a Cari, otros se mostraron conformes con el tuit.



Cari recibe numerosas críticas por sus propuestas al igual que la mayoría de los candidatos a cargos públicos, pero además, tiene que enfrentar un hostigamiento transfóbico en un país conservador que discrimina a las personas transgéneros.



“Estamos luchando con todas nuestras fuerzas por la igualdad, proponiendo cambios que son sumamente necesarios para poder luchar contra la pobreza, contra la explotación, pero también contra la discriminación y la violencia.” Dijo Gahela Cari, candidata transgénero al congreso.

Un informe del año pasado de una universidad peruana mencionó 170 incidentes de violaciones de los derechos de personas de la comunidad LGBT en el 2019, pero los investigadores reconocieron que la cifra real puede ser mucho más alta. De esos casos, 73 fueron agresiones a mujeres trans.

El informe del Observatorio de los Derechos LGBT de la Universidad Peruana Cayetano Heredia acusó a organismos del gobierno, incluida la policía, de ser los principales violadores de derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Perú no tiene una ley que permita el cambio de nombre y de sexo en el documento nacional de identidad. Una comisión legislativa aprobó el 29 de marzo un proyecto de ley que lo haría posible, pero todavía tiene que ser aprobado por el pleno de la legislatura.

Actualmente la gente debe embarcarse en un prolongado y costoso proceso judicial para hacer los cambios, incluida una evaluación psicológica, un estudio de antecedentes penales y entrevistas a testigos.

Gabriela Mariño, de 63 años, es una activista que dirige desde hace tiempo un centro comunitario en Lima orientado mayormente a las mujeres trans. Dice que inició ese proceso y que su pedido se frustró cuando un juez determinó que sus testigos no eran confiables.



“En Perú realmente Ser una mujer trans no es fácil, no es fácil, sin embargo, es como nosotras nos sentimos y nos identificamos, y nos expresamos, nuestra expresión de género no viene de noche a la mañana, viene desde nuestra formación de la niñez.” Dijo Gabriela Mariño, mujer transgénero de un centro comunitario LGBTQ en Lima.



Entre las propuestas de Cari, candidata del Partido Juntos por el Perú en las elecciones del 11 de abril, figura la de crear un protocolo a seguir en los centros de salud para las personas trans e implementar medidas anti-bullying en las escuelas. También quiere una ley nacional de educación sexual amplia que rija desde la primaria hasta la universidad. Dice que esto reduciría la violencia y la discriminación de las mujeres y de la comunidad LGBT.



ANNE MARIE GARCIA, ASSOCIATED PRESS