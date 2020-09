Campo De Batalla En Florida: ¿Deberían extenderse los plazos de votación por correo en el estado del sol?

TAMPA, Fla. (WFLA) – Estamos a aproximadamente un mes y medio de las elecciones generales de este año y varias fechas límite importantes para los votantes se acercan en las próximas semanas.

La primera, y probablemente una de las fechas más importantes, que necesita saber si planea votar es la fecha límite para el registro de votantes. El último día en que puede registrarse para votar en Florida es 29 días antes de las elecciones generales. Este año, la fecha límite es el 5 de octubre de 2020 .

Puede registrarse para votar o actualizar su información de registro de votante actual en línea .

Se espera que las elecciones de este año se vean diferentes a las elecciones anteriores, ya que el país continúa luchando contra la pandemia de coronavirus en curso. Si bien ha sido un tema muy controvertido, muchos votantes han buscado las boletas por correo como una alternativa a la votación tradicional en persona.

Si nunca ha votado por correo pero desea hacerlo para las elecciones generales de noviembre, tendrá que solicitar una boleta. El último día que puede solicitar una boleta por correo en Florida es el 24 de octubre a las 5 pm

Si vota por correo, su boleta debe devolverse y recibirse antes de las 7 pm del día de las elecciones, el 3 de noviembre . El Departamento de Estado recomienda votar y enviar su boleta lo antes posible. También puede devolver su boleta a buzones seguros ubicados en las oficinas de su supervisor de elecciones y en los lugares de votación anticipada. Puede consultar el sitio web de su supervisor electoral local para conocer las ubicaciones de los buzones .

Si su supervisor de elecciones local encuentra que falta su firma o que no coincide con la que tienen registrada, se lo notificará para que pueda completar un formulario de “solución de votación por correo” . La fecha límite para enviar ese formulario junto con una copia de su identificación es a más tardar a las 5 pm del segundo día después de la elección .

8 On Your Side El periodista de investigación Mahsa Saeidi descubrió que miles de boletas fueron rechazadas en las elecciones primarias de Florida en agosto porque tenían un problema de firma que no se resolvió a tiempo o llegaron demasiado tarde. Meses antes de eso, un análisis encontró que 18,000 boletas por correo no se contaron en las primarias presidenciales de marzo en Florida.

Los grupos de votación han pedido al gobernador Ron DeSantis que extienda los plazos de votación por correo en el Estado del Sol para que se puedan contar más votos. Creen que el número de envíos por correo será aún mayor en noviembre y dicen que el cambio es necesario en un estado de campo de batalla donde las elecciones se deciden con márgenes muy estrechos .

La Corte Suprema de Pensilvania concedió el jueves una solicitud para ordenar una extensión de la fecha límite del día de las elecciones del estado para las boletas enviadas por correo. El estado ahora permitirá las boletas electorales tres días después del día de las elecciones.

Puede obtener más información sobre la votación por correo en el sitio web del Departamento de Estado .

