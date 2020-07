Busch Gardens, SeaWorld ofrece entrada gratuita para veteranos militares

TAMPA (WFLA) – Busch Gardens y SeaWorld Orlando ahora ofrecen boletos de admisión gratuitos de un día para veteranos del ejército de los EE. UU. La oferta es buena durante el Día de los Veteranos.

Los veteranos y los jubilados pueden asegurar sus boletos en WavesofHonor.com .

“Es un honor y un privilegio para nuestra familia SeaWorld y Busch Gardens extender la entrada gratuita al parque a los veteranos de nuestro país y sus familias, y brindarles experiencias memorables que no solo sean divertidas, sino más importante aún,” dijo Marc Swanson, Director Ejecutivo interino de SeaWorld Parks and Entertainment. “Nuestro compromiso de larga data con los miembros del ejército de EE. UU. A través del programa Waves of Honor es nuestra forma de agradecer a todas las personas valientes que sirven y se sacrifican por este país”.

Como parte de las precauciones de salud y seguridad del coronavirus, los niveles de admisión actualmente se reducen en cada uno de los parques y se requieren reservaciones, por lo que se recomienda una acción temprana.

Esta oferta será válida en SeaWorld San Diego y Busch Gardens Williamsburg en las fechas de reapertura de los parques.

Los veterinarios pueden agregar hasta cuatro boletos adicionales para invitados con un 50 por ciento de descuento en la admisión regular y recibir $ 10 de descuento en la oferta de comidas durante todo el día y 50 por ciento de descuento en Quick Queue, la opción de acceso al frente de la línea para atracciones y atracciones selectas.

