Bucs nominan al hombre de New Port Richey como 'Fan del año'

NEW PORT RICHEY, Fla. (WFLA) – La Liga Nacional de Fútbol Americano elegirá un “Fanático del Año” antes del Super Bowl LV.

El nominado de los Tampa Bay Buccaneers es un hombre que se hace llamar “Thee Buccaholic”.

8 Gabrielle Shirley de On Your Side quiere presentarte a ese hombre, Larry Gasparino.

Larry Gasparino, el “Aficionado del año” de los Buccaneers, en el Estadio Raymond James antes del inicio del último partido de temporada regular contra los Atlanta Falcons

Los recuerdos que Larry ha coleccionado a lo largo de los años son fascinantes, pero se encuentra entregando el premio MVP al hombre que comenzó este viaje con él, su padre, Larry Gasparino Sr.





Larry Gasparino Sr.

“Mi papá era el chico más genial, amable y dulce que jamás querrías conocer”, dijo.

Llevó a su padre a su primer juego de la NFL en el Estadio Raymond James cuando tenía 84 años.

“Me divertí más viéndolo en el juego que en el juego”, admitió, “porque era como un niño pequeño en una tienda de dulces”.

Se apegaron a una rutina.

“Estuvo esperándome tres horas antes de partir para el juego”, dijo Larry. “Estaría parado en la esquina de la calle esperándome. Estaba tan emocionado de irse y no importaba si estábamos ganando o perdiendo. Fue muy emocionante para él”.

También se pegaron a un uniforme. Larry le compraba a su padre una camiseta con su edad en la parte de atrás todos los años por su cumpleaños.

“Mi papá no coleccionaba cosas”, explicó Larry, “pero solía llamarlo así que lo estaba ‘bucanizando’ cuando le conseguía cosas”.

Cuando Larry perdió a su padre hace unos 11 años, trasladó esas pertenencias de los Buccaneers a su casa y ha seguido aumentando esa colección con la ayuda de su familia y amigos.

Su esposa, Paula, lo nominó para este premio.

“Ella me llama un día al trabajo”, recordó Larry, “y me dice: ‘¡Cariño, no vas a creer la sorpresa que te tengo cuando llegues a casa!’ y yo digo, ‘¿Qué podría ser?’ “

Paula compartió el siguiente video de anuncio con su esposo.

“¡Estaba anonadado! Nunca dejo de pensar en eso ”, dijo Larry. “Es como si quisiera gritar por la ventana mientras conduzco por la carretera”.

Probablemente esté conduciendo a su casa en “The Buccaneer Room”.

“No es una colección de recuerdos que quiero vender algún día”, dijo Larry. “Va a mi tumba conmigo”.

El ganador del premio “Fan del año” de la NFL recibirá dos boletos para el Super Bowl LV en el Estadio Raymond James.