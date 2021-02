Buccaneers organizan el torneo de fútbol de bandera femenino más grande del país

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los Tampa Bay Buccaneers están organizando el torneo de fútbol americano de banderas más grande del país antes del inicio de la temporada regular de fútbol americano de banderas.

El Clásico de pretemporada de fútbol americano de bandera para niñas de la Fundación Tampa Bay Buccaneers consta de casi 50 equipos de fútbol de bandera para niñas en todo el estado de Florida con equipos que representan a 13 condados diferentes programados para participar, incluidos 21 equipos del condado de Hillsborough y ocho del condado de Pinellas.

Los Buccaneers crearon el evento para apoyar a las mujeres en el fútbol.

Los campeones del Super Bowl tienen dos entrenadoras en su personal y la entrenadora asistente de línea defensiva Lori Locust dice que siente que tiene una responsabilidad adicional en su rol actual.

“Cuando éramos más jóvenes, no estaba allí”, dijo Locust con respecto al deporte del fútbol americano de banderas. “No lo viste. No tenías representación. Ahora, gracias a organizaciones como los Bucs, ves esa diversidad. Sabes lo que es posible y, si eso es lo que eliges hacer, es genial. Puedes hacerlo en lugar de decir: “¿Y si?” Es como, ‘¿Por qué no?’ ¿Por qué no seguir este camino? ¿Por qué no jugar al fútbol al siguiente nivel? ¿Por qué no solicitar esa beca? Significa mucho que puede haber cambios que podamos afectar solo con nuestra presencia aquí haciendo lo que ya nos encanta hacer “.

El torneo se extenderá hasta el 27 de febrero en el Tournament SportsPlex de Tampa Bay.