Buccaneers 2020 'Fan of the Year' obtiene boletos para el Super Bowl LV

TAMPA (WFLA) – Larry Gasparino de Port Richey está a punto de marcar el elemento más importante de su lista de deseos.

El superfan de los Tampa Bay Buccaneers consiguió dos boletos para el Super Bowl LV para él y su esposa el viernes antes del Gran Juego.

“Estamos sentados cerca del barco pirata”, le dijo a 8 On Your Side, “así que con suerte, no voy a decir con suerte, cuando ganemos, dijeron que dispararían los cañones”.

Con el sobrenombre de “Thee Buccaholic”, Gasparino luce con orgullo su camiseta y pantalones deportivos de “Fan del año” de los Buccaneers 2020.

“Todo este episodio ha sido un sueño para mí”, dijo en la NFL Super Bowl Experience en el Tampa Riverwalk. “Toda mi vida he querido ir a un Super Bowl de los Buccaneers y tenerlo en nuestro propio estadio, en nuestra propia ciudad, en mi equipo”.

Por lo general, las multitudes del Super Bowl están muy por encima de las 70,000 personas, pero el Estadio Raymond James no estará a capacidad cuando la NFL se acerque a la línea de meta en una temporada como ninguna otra durante la pandemia de coronavirus.

“Los 25 mil de nosotros que vamos a estar allí vamos a ser lo más ruidoso posible”, dijo Gasparino.

Los fanáticos de los Bucs y Kansas City Chiefs estarán sentados entre recortes de cartón para el distanciamiento social.

La NFL está tomando medidas para promover la seguridad de COVID-19, incluido el uso obligatorio de máscaras cuando no se come o bebe, puestos de venta sin efectivo y boletos digitales únicamente.

En la explanada, también hay marcadores en el suelo diseñados para ayudar con el flujo del tráfico y el distanciamiento físico.

Gasparino le dijo a 8 On Your Side que le preocupaba si obtendría esta oportunidad única en la vida.

“Tenemos boletos de temporada”, dijo. “Solo pude ir a tres juegos”.

Antes de que su padre falleciera hace 11 años, iban juntos a todos los partidos en casa de los Bucs.

“Amo a mi papá”, dijo. “Éramos mejores amigos”.

Es una apuesta segura que estará pensando en su padre mientras ve a su equipo favorito en el escenario más grande del fútbol.

“Lo primero que hago es mirar hacia arriba y le dije, ‘papá, estás mirando hacia abajo’, me gustaría que estuvieras aquí”, dijo Gasparino, “porque le encantó. Era como un niño cuando lo llevaba a los juegos “.

Gasparino también obtiene su propio cartón cortado en otra sección del estadio porque es el aficionado inaugural del año de Tampa Bay.

Planea llevárselo a casa para agregarlo a su colección de recuerdos .