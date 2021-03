Bolsos calientes humeantes: artista de Tampa que convierte cajas de puros en carteras

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer en el área de la Bahía de Tampa está creando hermosas obras de arte, que pueden ser bastante útiles, todo desde las icónicas cajas de puros de Tampa.

(Fuente: Humadorables)

La artista Susan Jordan es propietaria de “Humadorables” y opera en línea a través de su sitio web. y cuenta de Instagram. Ella crea carteras y valet para hombres a partir de cajas de puros que recibe de las tiendas de tabaco locales, y dijo que algunas personas a menudo le traen cajas directamente.

Jordan dijo que siempre ha sido una amante de las carteras.

“Llevo mucho tiempo coleccionando carteras. Me encantan los bolsos … Estábamos en una fiesta una noche y había una señora que tenía un bolso más lindo que el mío y era un bolso de caja de puros. Y me fui a casa y lo soñé, no podía dejar de pensar en eso. Y mi esposo, en su sabiduría, dijo: ‘¿Por qué no haces uno?’ ”, Dijo.“ Así que lo hice. Hice uno, luego hice 10, luego hice 50 y pensé: ‘Puedo vender estos, son realmente lindos’. Empecé mi negocio. Empecé a hacer pequeños espectáculos de manualidades “.

Después de conseguir las cajas de puros, Jordan las pintará, a menos que haya algo bonito o significativo. También agrega “pies” al fondo de un bolso y trabaja con espuma y tela en el interior.

(Fuente: Humadorables)

Se agregan manijas, borlas y broches, a menudo representados como coronas o abejas, ya que Jordan es parcial con ellos, y el bolso está listo para venderse.

Jordan también fabrica cajas de valet para hombres.

“Eso realmente despegó cuando comencé a hacer eso porque los chicos son muy difíciles de comprar. Y es un buen regalo para un padrino de boda o para cualquier chico ”, dijo.

(Fuente: Humadorables)

Jordan dijo que tiene más de 100 carteras y 50 ayuda de cámara en su sitio web para comprar en este momento.