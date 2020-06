Black Lives Matter Manasota pide que se eliminen las agencias policiales locales

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

SARASOTA, Florida (WFLA) – Los manifestantes de Manasota Black Lives Matter están exigiendo que las agencias de aplicación de la ley de la zona sean expulsadas. El grupo se reunió el martes por la noche cerca de la estatua de rendición incondicional en Sarasota para protestar y marchar.

“No se trata solo de la brutalidad policial, esa es la pequeña parte. La gran parte es que tenemos racismo sistémico en todo el tejido de Estados Unidos”, agregó el bombero del condado de Sarasota, Terill Salem, “El problema es el racismo sistémico, y hasta que nuestro blanco aliados nos unen y lo desglosan, vamos a pasar por estas mismas cosas una y otra vez ”

Este bombero del condado de Sarasota estaba entre docenas, reuniéndose para difundir un mensaje. Exigir que se eliminen las agencias policiales del área de la bahía.

“Nuestro propósito de estar aquí es impulsar el movimiento contra la brutalidad policial. Exigimos que se detenga el Departamento de Policía de Sarasota y que se detenga la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, así como el Departamento de Policía de Bradenton y la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee. Están haciendo que nuestra comunidad sea menos segura. Todos necesitan ser financiados ahora ”, dijo el organizador de protestas, Griff, quien decidió no proporcionar un apellido a 8 On Your Side.

Griff agregó: “Estamos pidiendo fondos. No más dinero para estos departamentos de policía, ni protecciones para los sindicatos de policía, cosas así ”.

Los manifestantes le dicen a 8 On Your Side que también marchan en nombre de Ronald Davenport, de 63 años, quien dicen que fue brutalizado por el Departamento de Policía de Sarasota a principios de mayo durante una parada de tráfico.

“El silencio es cumplimiento, detener el odio en las vidas de los negros. Todos los estadounidenses deben hablar y actuar con igual justicia”, dijo Davenport.

El departamento afirma que Davenport se resistió al arresto y se negó a cumplir con los oficiales.

Según el Departamento de Policía de Sarasota, la jefa de policía Bernadette Dipino aconsejó a Asuntos Internos que iniciara una investigación a pesar de que no se presentó ninguna queja formal. Sin embargo, los investigadores dicen que no han podido ponerse en contacto con Davenport.

Cualquier persona con información sobre este incidente debe llamar al 941-263-6027.

