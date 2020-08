'BINGO': pareja de Haines City arrestada por plan de juego en línea, dice la policía

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

HAINES CITY, Florida (WFLA) – Una pareja del condado de Polk se arriesgó con un esquema de lotería en línea y ahora enfrenta cientos de cargos criminales, según la policía.

La pareja, Dexter Rhodes, de 33 años, y Deget Lane, de 27, enfrentan más de 300 cargos de establecer, promover y / o realizar una lotería ilegalmente.

“Todo estaba configurado en Facebook. La gente podía conectarse y jugar, lo que pensaban que iban a jugar, bingo ”, dijo el jefe de policía de la ciudad de Haines, Jim Elensky.

A partir de abril, la policía dice que la pareja organizó juegos en la página de Facebook “Lavish Life Bingo”. Los participantes pagarían hasta $ 45 para ingresar y los oficiales dicen que Rhodes y Lane usarían una aplicación de Bingo para elegir ganadores al azar.

Imagen del video en vivo de Facebook “Lavish Life Bingo”

Foto cortesía: Departamento de Policía de la ciudad de Haines

“BINGOOOOO va para las jugadoras Número 15, Jeanne y Kendra. Todos ustedes son el ganador de $ 400. Lo dividirás. Recibirás $ 200 cada uno ”, se oye decir a un hombre en un video en vivo de Facebook proporcionado a 8 On Your Side por la policía de Haines City.

“Ellos ganaban varios cientos de dólares en tres minutos, tres minutos por un juego y luego su premio era generalmente $ 500 menos que eso. Tan rápido que se embolsarían $ 500 ”, dijo el Jefe Elensky.

Las instrucciones en la página de Facebook dirigían a los participantes a enviar “donaciones” a través de Cash App, Venmo o Zelle, según la declaración jurada de arresto.

“Cuando Rhodes y Lane usaron la palabra ‘donación’, están tratando de disfrazar la naturaleza criminal de estos pagos para pagar su lotería”, dice la declaración jurada de arresto.

“Bingo, tienes que tener una licencia 501 (3) (c) que ellos no tienen. Una lotería se configura de manera muy similar a la lotería con la que está familiarizado en el estado de Florida. Es una máquina lucrativa. Bingo, no se le permite obtener ganancias ”, dijo el Jefe Elensky.

Los oficiales de policía de Haines City descubrieron la actividad mientras monitoreaban la actividad en línea de Rhodes. Estaba en libertad bajo fianza por cargos de narcóticos en ese momento.

“Estamos mirando su Facebook. Ahí estás, al aire libre. Eso es lo que estamos haciendo. Así que, en esencia, está invitando a las fuerzas del orden público a unirse a nosotros, así que nos unimos ”, dijo el jefe Elensky.

Los antecedentes penales de Rhodes incluyen más de 30 arrestos, que involucran cargos por drogas y hurto.

“Él ha seguido ganando dinero con gente desprevenida a lo largo de esta estafa de Facebook, así que, ¿a qué conduciría eso? Cuando las personas de este calibre reciban un montón de dinero, básicamente dinero gratis, eso les da la posibilidad de comprar más droga, vender más droga. ”, Dijo el Jefe Elensky.

En la corte el jueves, un juez revocó la fianza de Rhodes por sus cargos anteriores debido a sus nuevos arrestos, citando Parker v. State.

La fianza de Lane se fijó en $ 1,000 por conteo para los cargos de la lotería. Está acusada de 251 cargos.

Este fue el quinto arresto de Lane en el condado de Polk, según la policía de la ciudad de Haines.

ÚLTIMAS NOTICIAS: