Biden: Estados Unidos podrá vacunar a todos los adultos a fines de mayo

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – El presidente Biden anunció que estamos en camino de tener suficientes vacunas para todos los adultos para fines de mayo.

Biden calificó el anuncio de que Merck and Co Inc ayudarán a fabricar la vacuna COVID-19 de inyección única de Johnson & Johnson en una asociación, un ejemplo de “buena ciudadanía corporativa”.

“Tan pronto como nos enteramos del hecho de que Johnson y Johnson estaban atrasados en los pasos y esfuerzos de fabricación, tomamos medidas para asegurarnos de que podemos acelerar eso y asociarlos con uno de los fabricantes más grandes del mundo”, dijo Psaki en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Biden también agregó que le gustaría ver suficientes vacunas para que todos los maestros sean vacunados a fines de marzo.

Psaki dijo que el gobierno de Estados Unidos invocará la Ley de Producción de Defensa para equipar las plantas de Merck para que puedan producir la vacuna J&J.

Biden anunció la asociación en un discurso sobre la pandemia de coronavirus en curso, que se ha cobrado más de 510.000 vidas en todo el país.

El anuncio se produce cuando la Casa Blanca busca acelerar la producción de la vacuna de dosis única . Las autoridades han dicho que J&J enfrentó problemas de producción inesperados con su vacuna y produjo solo 3.9 millones de dosis antes de recibir la autorización de uso de emergencia el sábado. La compañía dice que está en camino de entregar 100 millones de dosis para fines de junio.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también anunció el martes que el gobierno federal aumentará el suministro de vacunas a los estados la próxima semana a 15,2 millones de dosis por semana, frente a los 14,5 millones anteriores. Los estados también recibirán 2,8 millones de dosis de la vacuna J&J esta semana.

Según su contrato, se suponía que J&J entregaría 12 millones de dosis para fines de febrero, pero tenía menos de 4 millones listas para enviarse cuando se autorizó la vacuna el sábado.

Espera poder entregar otros 16 millones de dosis para fin de mes, todavía muy por debajo de sus compromisos anteriores, pero no enviará ninguna la próxima semana. La compañía ha dicho que podrá proporcionar los 100 millones de dosis completos que acordó suministrar antes de su fecha límite original de mitad de año.

Ante preguntas sobre el retraso en el calendario de entregas de la compañía, el vicepresidente de J&J, Richard Nettles, dijo a los legisladores en Capitol Hill la semana pasada que la compañía había enfrentado “desafíos importantes” debido a su proceso de fabricación “altamente complejo”.

La sustancia de la vacuna de J&J se fabrica en los Estados Unidos en una planta operada por Emergent BioSolutions Inc, así como en instalaciones en los Países Bajos y la India.

Hay dos fábricas en EE. UU., Administradas por Catalent y Grand River Asceptic Manufacturing, donde la vacuna se termina y se coloca en viales. La compañía también tiene socios con capacidad de llenado y acabado en España, Italia, India y Sudáfrica.

La colaboración de Merck con J&J se produce después de que Merck descartara el desarrollo de sus propias vacunas candidatas COVID-19 en enero. La compañía dijo el mes pasado que estaba en conversaciones con gobiernos y empresas para ayudar potencialmente con la fabricación de las vacunas COVID-19 que han sido autorizadas.

Merck dedicará dos instalaciones estadounidenses a la vacuna de Johnson & Johnson, según el informe del Washington Post.

“Merck permanece firme en nuestro compromiso de contribuir a la respuesta global a la pandemia”, dijo la compañía.

Johnson & Johnson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

McKesson Corporation, el socio del gobierno de EE. UU. Para la distribución de la vacuna COVID-19, comenzó a enviar la vacuna de Johnson & Johnson a los estados el lunes desde su planta en Kentucky.

McKesson tiene cuatro instalaciones que se dedicarán específicamente a distribuir la vacuna de J&J.

Hasta ahora, la inyección de Johnson & Johnson es la única vacuna contra el coronavirus de una dosis disponible en los EE. UU. Tampoco requiere el almacenamiento ultrafrío que antes necesitaban las vacunas Pfizer y Moderna de dos dosis, dijeron las autoridades, lo que hace que el almacenamiento y la distribución sean mucho más importantes. más fácil.

Se dice que la vacuna es adecuada para personas mayores confinadas en el hogar, personas sin hogar y otras personas que tendrían problemas para presentarse a una cita para una segunda dosis.

Associated Press y Reuters contribuyeron a este informe. Reporte de Manas Mishra , Michael Erman y Nandita Bose de Reuters junto con Zeke Miller de AP.