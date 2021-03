Biden defiende la respuesta fronteriza mientras la inmigración ocupa un lugar central en la primera conferencia de prensa

WASHINGTON (NEXSTAR) – Durante su primera conferencia de prensa formal desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden defendió la respuesta de su administración al reciente aumento de migrantes, muchos menores no acompañados, en la frontera sur de Estados Unidos.

“Me gustaría pensar que es porque soy un buen tipo, pero no lo es”, dijo Biden el jueves. “Es por lo que sucede todos los años”.

El presidente dijo a los reporteros que una afluencia como esta ocurre en este momento debido a mejores condiciones de viaje y circunstancias en los países de origen de los migrantes. Señaló que ocurrió un aumento similar en 2019 durante la administración Trump.

“¿Alguien sugiere que hubo un aumento del 31 por ciento con Trump porque era un buen tipo y estaba haciendo cosas buenas en la frontera?”, Preguntó Biden. “Esa no es la razón por la que vienen”.

En su primer día en el cargo, el presidente Biden firmó órdenes ejecutivas para deshacer las políticas de inmigración de Trump.

“Rechazando las políticas de separar a los niños de sus madres, no me disculpo por eso … por cualquier programa que no existía antes de que Trump se convirtiera en presidente”, dijo Biden.

El presidente dijo que la congelación de contrataciones y el retraso en la construcción de refugios bajo la administración Trump obligaron a su equipo a ponerse al día. Biden dijo que su administración está trabajando para que haya más camas disponibles para los menores y verificar si los traficantes o miembros de la familia son responsables de ellas.

“Va a tomar tiempo”, dijo.

Pero los republicanos del Congreso sostienen que la solución es simple. Dicen que el presidente Biden debería restablecer las políticas de la era Trump, como Permanecer en México y el muro fronterizo.

“Heredó la frontera más segura que hemos tenido en mi vida”, dijo el senador John Kennedy, republicano por Los Ángeles. “No es necesario ser clarividente para ver lo que iba a suceder. La gente inundó nuestro país “.

Kennedy visitará la frontera el viernes con una delegación del Senado republicano y pide al presidente que adopte un enfoque más rígido.

“Él dice que no vengas, no vengas, no vengas”, dijo Kennedy mientras asentía con la cabeza y hacía un gesto con la mano para seguirlo. “Pero creo que la nueva administración cree en las fronteras abiertas”.

El presidente dice que aún no ha visitado la frontera porque “no quiere convertirse en el problema”. No dijo cuándo podría ocurrir un viaje.