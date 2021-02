Biblioteca rural ayuda a niños sin internet en Colombia

Usme, Colombia (AP)- A sólo 35 kilómetros del sureste de Bogotá, decenas de niños de una zona rural que no cuentan con suficiente conexión a Internet deben acudir a una biblioteca comunitaria cercana para hacer sus deberes escolares mientras estudian de forma remota.

Milena Liberato es madre de una niña de ocho años y no cuenta con conexión a internet en su casa. Cada mes debe destinar 50.000 pesos (aproximadamente 15 dólares) para comprar paquetes de internet, aunque en medio de la pandemia quedó desempleada.

Hace media década residentes de la zona convirtieron una casa familiar en la Biblioteca Rural Comunitaria Los Soches.

Estudiantes de la vereda de Usme —ubicada en Bogotá— acuden ahí para acceder a conexión wifi.

Un computador es compartido entre 45 niños que necesitan cita previa porque solo pueden estar diez estudiantes a la vez para cumplir con los protocolos de bioseguridad.

En Bogotá, cuatro de cada diez niños no tiene acceso a computadores ni internet, según la Secretaría de Educación de la ciudad. El sindicato de maestros distrital advierte que en total son 350.000 niños sin conectividad.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en enero la entrega de 105.000 tabletas y dispositivos de cómputo que serán donados a los niños más vulnerables en el primer semestre de 2021.

Sin embargo, el sindicato de maestros asegura que esta donación no es suficiente porque no contempla a 250.000 estudiantes más que no cuentan con conectividad.