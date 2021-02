Ben & Jerry’s le da a Tampa un mural de Colin Kaepernick antes del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WFLA) – Ben & Jerry’s presentó un colorido mural esta semana para honrar al activista de derechos civiles y mariscal de campo del fútbol Colin Kaepernick en Tampa mientras la ciudad se preparaba para el próximo Super Bowl.

El mural de 30 x 90 pies, ubicado en el Viejo Oeste de Tampa, muestra a un joven con una camiseta con los ex 49ers de San Francisco levantando el puño.

Fue creado en colaboración con Ben & Jerry’s, el artista y activista Brandan “BMike” Odums y Know Your Rights Camps (KYRC), la fundación sin fines de lucro de Kaepernick. Los niños representados en la obra de arte eran “jóvenes de Tampa junto con voluntarios del Campamento Know Your Rights (KYRC)”.

El miércoles, que también fue el tercer día del Mes de la Historia Afroamericana, decenas de personas se reunieron en la esquina de West Main Street y Albany Street para ver la inauguración.

La obra de arte está destinada a honrar a Kapernick por su “valiente lucha contra la violencia policial y el racismo sistémico”, dijo la compañía.

En 2016, el mariscal de campo fue noticia por su controvertida decisión de arrodillarse durante el himno nacional en los juegos de la NFL para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Ben & Jerry’s también tiene un cartel con Kaepernick para promover su nuevo sabor de helado “Change the Whirled”.

Our new billboard in Tampa. pic.twitter.com/rCSz4jqp5G — Ben & Jerry's (@benandjerrys) February 1, 2021

La valla publicitaria está ubicada a pocas millas del Estadio Raymond James, donde los Tampa Bay Buccaneers se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl el domingo.