Bebé de 6 meses da positivo al COVID-19 en Sarasota

CONDADO SARASOTA, Fla. (WFLA) – Tanto Brad como Jessica Lewellen dieron positivo para el coronavirus a principios de junio. Justo cuando pensaban que estaban libres, su bebé de 6 meses contrajo el virus.

La pareja de Sarasota dice que su única señal de advertencia fue una erupción severa que se desarrolló en todo el cuerpo del niño en cuestión de horas.

“Un minuto lo tuvo, la siguiente hora estaba todo sobre su espalda envolviéndose alrededor de su cuerpo. Estaba tibio y caliente al tacto y estaba un poco elevado y un poco escamoso, así que dijimos, tenemos que hacerle una prueba “, dijo Brad Lewellen.

Los resultados del hospital fueron positivos para COVID-19.

Los Lewellens tenían síntomas diferentes. Para papá, era una fiebre baja y algunos dolores corporales que solo duraban unos pocos días.

Para la madre, los síntomas fueron mucho peores y duraron mucho más. Tenía fiebre alta, escalofríos, mareos, diarrea y pérdida del gusto y el olfato.

El único síntoma del niño de 6 meses fue la erupción. Afortunadamente, está volviendo rápidamente a ser feliz y saludable.

La pareja compartió su experiencia en las redes sociales en una publicación que se ha compartido más de 153,000 veces. Su esperanza es ayudar a otros padres y crear conciencia sobre COVID-19 en los niños.

“Solo queremos correr la voz”, dijo Jessica. “Es solo que mucha gente no sabe que los niños lo entienden y simplemente no lo saben”.

Desde que los padres dieron positivo, se han esforzado por vigilar de cerca a todos sus hijos.

“Tengo dos hijas mayores de 10 y 6 años y están bien. Pueden ser asintomáticas”, dijo Jessica. “No muestran ningún síntoma, pero los estamos tratando tan bien como a nuestro hijo de 6 meses. Los hemos mantenido en cuarentena”.

“Hemos estado tomando su temperatura cada dos días desde que la obtuve solo para ver si vemos los signos normales. No han tenido fiebre, ni diarrea, ni sudores, ninguno de ellos tiene nada anormal”, dijo Brad. “Fue solo yo, mi esposa y mi hijo los que lo entendimos”.

8 On Your Side habló con un médico pediátrico de enfermedades infecciosas del Johns Hopkins All Children’s Hospital. El Dr. Juan Dumois explica que COVID-19 puede afectar a niños de todas las edades, pero son los que tienen menos de un año los que corren el mayor riesgo de terminar en el hospital.

El Dr. Dumois explica que hay una amplia variedad de síntomas asociados con el virus en los niños.

“Los niños pueden tener síntomas similares a los de los adultos, generalmente son menos severos. Pueden tener fiebre, tos o congestión, pueden tener una erupción”, dijo el Dr. Dumois. “Algunos de los niños mayores informarán que han perdido el sentido del olfato o el gusto. La mayoría de ellos no se enfermarán lo suficiente como para ser hospitalizados y pueden ser atendidos en casa simplemente siendo tratados como si tuvieran otra infección viral”.

El Dr. Dumois dice que evaluar a los niños es importante en ciertas situaciones.

“Podría ser que si nadie en la familia ha sido diagnosticado con coronavirus y este niño ha estado potencialmente expuesto a otras personas como en un campamento de verano o en una guardería y ahora están enfermos con algún síntoma vago. Sería razonable para que ese niño sea examinado de modo que los miembros de la familia que no han estado enfermos o quizás no se hayan hecho ninguna prueba de coronavirus sepan ‘oh, bueno, si nuestro hijo lo tiene, tal vez nosotros también lo tenemos y, por lo tanto, tenemos que poner en cuarentena nosotros mismos de salir en público y transmitir el virus a otras personas ‘”, explicó el médico. “Otra situación en la que es importante que los niños se hagan la prueba es cuando se ven más que un poco enfermos; si no están comiendo, si parece que se están poniendo un poco azules alrededor de los labios o si tienen dificultades para respirar “.

