Bad Bunny y Daddy Yankee triunfan en los Premios Billboard

(KARK / NEXSTAR) - El Comité Judicial del Senado votó para enviar la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema al Senado en pleno.