En camino ayuda federal para estudiantes universitarios de la Florida

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) - Un brote de coronavirus está afectando al menos a 18 familias del condado de Pinellas. Más de una docena de residentes mayores entre dos hogares de ancianos dieron positivo, uno en San Petersburgo y otro en el Parque Pinellas.

8 On Your Side está trabajando para obtener respuestas para los familiares preocupados que tienen seres queridos que viven en Gulf Shore Care Center en Pinellas Park y St. Pete Nursing and Rehab.