Ayuda de búsqueda de empleo: CareerSource Tampa Bay reabre el martes

TAMPA, Florida (WFLA) – CareerSource Tampa Bay abrirá sus puertas por primera vez desde que la pandemia la cerró hace 60 días.

A partir del martes a las 8 am, el centro CareerSource ubicado en 9215 Florida Ave. comenzará a ofrecer sus servicios a personas desempleadas. Es el único centro CareerSource que está reabriendo en este momento. El centro operará de 8 am a 5 pm de lunes a viernes.

Para cumplir con la orden del gobernador Ron DeSantis, el centro solo permitirá el ingreso de 40 personas a la vez. El centro espera una gran multitud, por lo que cada persona tendrá una hora para utilizar los servicios. El centro ayudará con los servicios básicos de reempleo, ayuda para la búsqueda de empleo, reanudar la construcción y proporcionar acceso a computadoras, fotocopiadoras e impresoras. El portavoz de CareerSource Tampa Bay, Doug Tobin, dice que ahora el centro se está enfocando en ayudar a las personas que más lo necesitan.

“Aquellas personas que no tienen una computadora”, dijo Tobin. “No tienen su propia computadora portátil. No tienen internet. No tienen acceso a una copiadora. Esas personas son a quienes realmente estamos atendiendo con la apertura de nuestro centro”.

Tobin enfatizó que el centro no es la oficina de desempleo. Él dice que el centro no puede ayudar a las personas a obtener un cheque de desempleo, sino más bien encontrar otro trabajo.

“Haga la aplicación en línea si necesita ayuda por desempleo”, dijo Tobin. “Solo podemos dirigir a las personas en una determinada dirección cuando se trata de desempleo u otra ayuda”.

Actualmente, el sitio web de CareerSource Tampa Bay tiene más de 1500 ofertas de trabajo en la lista. Doug dijo que las industrias de la hospitalidad y el turismo están sufriendo el mayor golpe, por lo que la mayoría de los empleos se encuentran en otros sectores. Se trata de tiendas de abarrotes, empresas manufactureras e incluso oficinas corporativas. Doug dijo que CareerSource se centra en ayudar a las personas a conseguir esos trabajos.

“No queremos que la gente se desanime y diga que no hay trabajo porque hay trabajo”, dijo Doug. “Realmente maneja el gambito desde trabajos de nivel inicial hasta trabajos de nivel profesional”.

Doug dice que la ayuda personalizada en persona será limitada debido a las pautas de distanciamiento social. para obtener ayuda más personalizada, además de necesitar acceso a una computadora, impresora o copiadora, Doug recomienda llamar al centro de servicio al 913-930-7400.

