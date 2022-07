ENGLEWOOD, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota ha publicado la llamada al 911 del ataque del caimán en el Boca Royale Golf and Country Club el viernes pasado por la noche.

En el audio se escucha a la persona que llama, un hombre de 70 años, pedir ayuda desesperada luego de que Rose Marie Wiegand, residente del club de campo, cayera a un canal mientras quitaba malezas de un muro de contención.

El hombre dijo que estaba jugando en el sexto hoyo del campo de golf cuando Wiegand cayó al agua frente a él.

“Ella estaba gritando,” dijo él. “Traté de llegar a ella, y se hundió. Simplemente no pude encontrarla. Pensé que iba a morir. Oh Dios, me duele el pecho.”

Cuando se le preguntó si la mujer necesitaba ayuda médica, respondió que Wiegand ya se había ido. Luego comenzó a pedir ayuda a las personas cercanas.

“No puedo respirar,” él dijo, jadeando porque no podía levantarse.

El hombre le dijo al despachador del 911 que llamara al club de campo para que pudieran enviar a alguien para ayudar.

“Simplemente no pude llegar a ella, lo intenté,” dijo él.

Cuando se le preguntó qué tipo de cuerpo de agua era, el hombre dijo que era un canal que envuelve el campo de golf. Mencionó que los caimanes vivían en el agua.

La persona que llamó dijo que Wiegand cayó al agua cinco minutos antes de que pudiera llamar al 911.

Seis minutos después de la llamada, se escuchó a otro hombre revisando a la primera persona que llamó para ayudarlo después de que su esposa también llamara al 911. Luego comenzó a hablar con el despachador para ayudar a la primera persona que llamó.

Luego, el segundo hombre fue a verificar si podía ver Wiegand mientras la primera persona que llamó permaneció en la línea.

“Ojalá hubiera podido llegar a ella,” le dijo al despachador.

Nueve minutos después, el segundo hombre regresó y dijo que podía ver el cuerpo de Wiegand flotando en el agua a 50 pies de la orilla.

“Está muerta,” dijo el segundo hombre mencionando que hay caimanes en el área.

El despachador le dijo al segundo hombre que mantuviera alejados a los transeúntes hasta que llegaran las autoridades.

“Puedo ver un caimán justo enfrente de mí,” dijo el segundo hombre mientras miraba hacia el agua.

Eventualmente dijo que vio a Wiegand flotar hasta la superficie del agua.

“Sí, acaba de llegar a la cima,” dijo el segundo hombre. “Oh, maldita sea, y hay un caimán a 20 yardas de ella. Eso es horrible. Hay un caimán justo al lado de ella; eso es lo que la hace flotar.”

Cuando llegaron los primeros en responder, el segundo hombre gritó para que lo ayudaran.

El lunes, el médico forense Russell Vega dijo que Wiegand murió en un ataque accidental de caimán después de que ella cayera al canal. La encontraron con dislocaciones espinales y un traumatismo contundente en la cabeza y el cuello, que se determinó que fueron la causa de la muerte.