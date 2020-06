Autoridades disparan y matan a hombre acusado de apuñalar a su madre en Winter Haven

CONDADO DE POLK, Flo. (WFLA) – Las autoridades dicen que los agentes dispararon y mataron a un hombre acusado de apuñalar a su madre en el pecho en Winter Haven no incorporado el miércoles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk respondió a la casa alrededor de las 6:50 a.m. y la madre de Phillip Dibenedetto, de 36 años, fue llevada al Centro Médico Regional de Salud de Lakeland para recibir tratamiento por lesiones graves. El sheriff Grady Judd dijo que la madre está en condición estable.

Los diputados dijeron que estaban buscando a Dibenedetto cuando salió de la nada y disparó contra ellos. Devolvieron el fuego y fue golpeado y asesinado.

Cuando se le preguntó por qué Dibenedetto querría apuñalar a su madre, el sheriff Judd dijo que “había documentado problemas de salud mental a principios de la década de 2000” y que con la información de la investigación inicial de la oficina del sheriff, no estaba tomando ningún medicamento, pero “sí lo hizo”. -medicar con marihuana “. Sin embargo, Judd dijo que no estaba seguro de si Dibenedetto tomaba marihuana en el momento del incidente.

Según el sheriff, Dibenedetto dijo a los diputados en numerosas ocasiones: “Todos ustedes me matan, todos me matan. He estado planeando esto “. También le dijo a los agentes que compró su arma la semana pasada para hacer esto, dijo Judd.

El sheriff Judd dijo que sus agentes le dispararon a Dibenedetto en numerosas ocasiones.

