¿Aún no hay un segundo control de estímulo? Cómo solucionar problemas y lo que debe saber

SAN FRANCISCO (KRON) – El lanzamiento de una tan esperada segunda ronda de pagos de estímulo ha tenido un comienzo difícil; si aún no ha recibido fondos, aquí está la información más reciente del IRS y lo que puede hacer para solucionar el problema .

El lunes, el IRS anunció que su herramienta Get My Payment ya está disponible para las personas que necesitan verificar el estado de su segundo cheque de estímulo o depósito directo.

Muchas personas informaron haber recibido su pago directo de $ 600 alrededor del 1 de enero, después de meses de intercambios por parte de los legisladores para finalizar otro paquete de ayuda.

El proyecto de ley de alivio de COVID se estancó aún más a fines de diciembre cuando el presidente Donald Trump exigió un pago directo de $ 2,000 en el último minuto. Este impulso por un control más alto fue aprobado por la Cámara controlada por los demócratas, pero luego bloqueado por los republicanos del Senado . Trump terminó firmando un paquete de ayuda para la pandemia de $ 900 mil millones el 28 de diciembre de 2020, que mantuvo los pagos directos de $ 600.

El sitio web del IRS se inundó de visitantes el lunes, lo que provocó problemas de carga y generó el siguiente mensaje: “Debido a la alta demanda, es posible que tenga que esperar más de lo habitual para acceder a este sitio. Agradecemos su paciencia”.

Para las personas que aún no han recibido el pago de estímulo inicial de $ 1,200, el IRS dijo que la herramienta Get My Payment mostrará el estado de ambos pagos.

“Podrá verificar el estado de sus pagos de Pago de impacto económico 1 y Pago de impacto económico 2. El estado incluye la fecha del pago y el método (depósito directo o fecha de pago por correo). Los pagos por correo requerirán más procesamiento y envío hora.”

Las personas que intentan verificar su estado pueden pasar de la pantalla de carga pero seguir viendo “estado de pago no disponible”.

El IRS dijo que este mensaje significa que no puede determinar su elegibilidad de pago.

“Dos razones comunes son que no presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 o que su declaración presentada recientemente no se ha procesado por completo”, dijo el IRS.

La herramienta se actualiza una vez durante la noche, por lo que no es necesario actualizar varias veces durante el día.

Si no ha recibido un pago o el monto es menor de lo que debería ser al momento de presentar su declaración de impuestos de 2020, puede reclamar el monto adeudado como Crédito de reembolso de recuperación.

“El crédito se calcula como el Pago de Impacto Económico, excepto que la elegibilidad del crédito y el monto del crédito se basan en la información del año fiscal 2020, incluidos los ingresos”, según el IRS.

“Debido a la velocidad a la que el IRS emitió esta segunda ronda de pagos, algunos pagos pueden haber sido enviados a una cuenta que puede estar cerrada o ya no activa”, advirtió el IRS. “Por ley, la institución financiera debe devolver el pago al IRS, no puede retener y emitir el pago a una persona cuando la cuenta ya no está activa”.

Algunos contribuyentes que utilizan servicios como H&R Block y TurboTax ya se han quejado de que la herramienta Get My Payment del IRS les informó que su pago de estímulo se envió a la cuenta bancaria incorrecta.

Samantha Smith de Dallas dijo que recibió su pago de ayuda de $ 1,200 en la primavera a través de depósito directo sin ningún problema. Pero su pago por esta ronda de ayuda económica fue a una cuenta que no reconoció.

Se puso en contacto con TurboTax, que preparó su declaración de impuestos más reciente, y le dijeron que si pagó sus tarifas de preparación de impuestos con el reembolso adeudado, en lugar de pagarlo por adelantado, es posible que el segundo pago se haya enviado a un banco TurboTax. Varios otros contribuyentes que pagaron sus tarifas de la misma manera también informaron retrasos.

No hay una medida exacta en este momento de cuántos contribuyentes se vieron afectados. El IRS no tuvo un comentario el martes temprano sobre el alcance o la causa del problema.

TurboTax dijo que el IRS es la “única parte con la capacidad de determinar la elegibilidad y distribuir los pagos de estímulo” y que por ley, la institución financiera debe devolver el pago al IRS si una cuenta ya no está activa.

H&R Block dijo que está investigando el problema.

“El sitio web Get My Payment del IRS puede mostrar un número de cuenta que no reconoce. Si realizó una transferencia de reembolso, es posible que refleje ese número de cuenta. Revise su declaración de 2019 para confirmar ”, dijo la compañía en Twitter.

H&R Block dijo que el dinero del estímulo eventualmente llegaría a los clientes a través de depósito directo, cheque o tarjeta Emerald.

“Pero no se preocupe, hemos enviado estos pagos al método que eligió para la transferencia de reembolso: depósito directo, cheque o tarjeta Emerald. El dinero debería estar ahí al final del día “.

La compañía dijo que los clientes que tengan preguntas deben comunicarse con ellos . Advierten que los tiempos de espera pueden ser más largos de lo habitual.

El IRS dice que la cuenta bancaria o la información de correo no se puede cambiar ahora, y que los pagos de estímulo se envían en función de la información de enrutamiento que ya se encuentra en el archivo de la primera ronda de cheques de estímulo. Durante esa primera ronda de pagos, los destinatarios pudieron actualizar o agregar esa información. La agencia recomienda que reclame un crédito de reembolso de recuperación con su declaración de impuestos de 2020.

Si recibe beneficios del gobierno como Seguro Social, Beneficios para Veteranos u otra asistencia a través de la tarjeta de débito Direct Express, el IRS advierte que “la información bancaria que se muestra en Obtener mi pago será un número asociado con su tarjeta Direct Express y puede ser un número no reconoces “.

Aquí se responden algunas preguntas más frecuentes sobre los controles de estímulo .

Associated Press contribuyó a este informe.