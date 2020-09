Fiscal General William Barr y Tim Tebow anuncian $100 millones en fondos para combatir la trata de personas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ATLANTA (NBC) – La ex estrella de los Florida Gators, Tim Tebow, se unió al fiscal general William Barr en la lucha contra la trata de personas.

Barr y su primera hija Ivanka Trump organizaron hoy un debate sobre la trata de personas en Atlanta.

Barr anunció subvenciones de 100 millones de dólares para ayudar a las comunidades locales y tribales en sus esfuerzos.

Tebow, acompañado por su esposa Demi-Leigh, dijo que el tema se volvió personal para él, después de que su padre, mientras predicaba en el extranjero, rescató a cuatro niñas de ser vendidas.

“Sabes, la razón por la que nos metimos en esto fue porque hace ocho años mi papá estaba predicando en un país remoto y había cuatro niñas junto a él que estaban siendo vendidas. Y sacó todo el dinero de su billetera que era de $ 1,250 y compró a esas cuatro niñas. Y luego me llamó y me dijo: ‘Acabo de comprar cuatro niñas y no estoy seguro de qué hacer ahora’. y dije, ‘está bien papá. Te respaldamos’, dijo Tebow.

La fundación Tim Tebow trabaja con otras organizaciones alrededor del mundo para prevenir la trata de personas y ayudar a los sobrevivientes con su recuperación a largo plazo.

ÚLTIMAS NOTICIAS: