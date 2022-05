(The Hill) – El arzobispo de San Francisco prohibió a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi (D-Calif.) recibir la comunión por su apoyo al derecho al aborto.

El arzobispo Salvatore Cordileone dijo en una carta a Pelosi el jueves que había solicitado hablar con ella después de que prometiera codificar Roe v. Wade, el caso histórico sobre el derecho al aborto, luego de que Texas prohibiera los abortos después de seis semanas en septiembre pasado.

Le había advertido a Pelosi en una carta del 7 de abril, dijo, que repudiara la defensa del derecho al aborto o que se abstuviera de referirse a su fe católica en público o, de lo contrario, no tendría más remedio que prohibirle que se le admitiera la comunión.

“Como no ha repudiado públicamente su posición sobre el aborto y continúa refiriéndose a su fe católica para justificar su posición y recibir la Sagrada Comunión, ese momento ha llegado”, dijo Cordileone en la carta del jueves. “Por lo tanto, a la luz de mi responsabilidad como Arzobispo de San Francisco de estar ‘preocupado por todos los fieles cristianos encomendados a [my] cuidado’ (Código de Derecho Canónico, can. 383, §1), por medio de esta comunicación yo Por la presente le notifico que no debe presentarse para la Sagrada Comunión y, si lo hace, no debe ser admitida a la Sagrada Comunión, hasta el momento en que repudie públicamente su defensa de la legitimidad del aborto y confiese y reciba la absolución. de este grave pecado en el sacramento de la Penitencia”.

Pelosi, quien se describe a sí misma como una católica devota, ha defendido su apoyo al derecho al aborto a pesar de la postura de la Iglesia católica contra el aborto.

“Creo que Dios nos ha dado libre albedrío para cumplir con nuestras responsabilidades”, dijo Pelosi en una conferencia de prensa el otoño pasado.

La oficina de Pelosi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta es un historia en desarrollo.