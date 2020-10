Arians habla sobre la importancia de los ajustes en el juego en la victoria sobre los Packers

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) - Mientras se ponía el sol el primer día de votación anticipada en Florida, la fila aún se extendía por la puerta de la Biblioteca Pública de Temple Terrace.

"No he votado desde 2008", dijo Stephen Greene a 8 On Your Side cuando se fue con la etiqueta "I Voted". “Quería involucrarme más en el proceso de votación”.