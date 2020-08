Argentina sueña con el regreso de Messi a su ciudad natal

ROSARIO, Argentina (AP) – El portazo que pegó Lionel Messi en Barcelona a principios de esta semana reavivó las esperanzas en Newell’s Old Boys, el club donde comenzó su carrera y del cual es hincha.

Los leprosos, como son conocidos sus simpatizantes, iniciaron una campaña para repatriar al futbolista y ayudarlo a saldar una cuenta pendiente: jugar en el fútbol argentino profesional.

Conscientes de que no tienen las fortunas ni la estructura de los equipos europeos, en Newell’s sí confían en que la pasión puede ser un argumento más poderoso que el dinero para seducir a un desocupado Lionel Messi.

Con este motor y tras cinco meses sin fútbol por la pandemia del coronavirus, cientos de fanáticos realizaron el jueves una caravana a bordo de vehículos desde el estadio “Marcelo Bielsa” hasta el Monumento a la Bandera, símbolo de la ciudad natal del jugador.

Gonzalo Azurza, hincha de Newell’s Old Boys:

“Vinimos porque queremos tocar el corazón a Leo. Sabemos que su sueño es jugar en Newell’s y también nuestro sueño es que se ponga la camiseta roja y negra.”

Los “Leprosos” ya vienen soñando la vuelta de Messi hace tiempo.

Un grupo de simpatizantes presentó un proyecto a la dirigencia del club y a la Asociación del Fútbol Argentino para que, en el momento en que Lionel decida volver, las condiciones de auspicios, estructura y seguridad estén listas para recibirlo.

Roberto Mensi, es el líder de esta agrupación.

Roberto Mensi, líder de agrupación de hinchas de Newell’s que presentó proyecto para traer a Messi al club:

“Lo que tenemos que ofrecerle a Messi como club es que vuelva a conectar con esa forma de entender la vida, que entienda el universo de Newell’s y este estadio y que se reencuentre con el lado más amateur de su formación.”

Aunque pasó más de la mitad de su vida en Cataluña, Messi vuelve todos los años a Rosario para Navidad y ha manifestado públicamente que le gustaría jugar en el Newell’s.

Los fanáticos del club no saben si el regreso se dará en un futuro cercano, pero no pierden las esperanzas de disfrutar al astro mundial como aún no han podido.

