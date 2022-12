TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — ¡La mitad de los grupos de la Copa Mundial está definida!

Con dos goles, un penal tapado y una docena de claras oportunidades de anotar, Argentina terminó como líder de su grupo al ganarle a Polonia. En su partido, México le ganó a Arabia Saudita pero no le alcanzó para clasificarse. La diferencia de goles jugó a favor de la selección europea permitiéndole avanzar.

Polonia vs Argentina

El mediocampista Alexis Mac Allister y el delantero Julián Álvarez, que no eran titulares en la Albiceleste antes de la Copa del Mundo, anotaron los goles del triunfo a los 46 y 67 minutos el miércoles en el estadio 974, con dominio de hinchas albicelestes en sus 40,000 butacas.

Argentina, que había sufrido un inesperado tropiezo en el debut ante Arabia Saudí, quedó líder del Grupo C con seis puntos y jugará los octavos de final el sábado ante Australia, evitando así cruzarse con el vigente campeón Francia, su verdugo hace cuatro años.

Pese a la derrota, Polonia — con cuatro puntos — también se metió entre los 16 mejores del certamen por primera vez desde 1986. México (4 unidades) le ganó 2-1 a Arabia Saudí (3), pero quedó eliminado por tener una menor diferencia de gol a su favor.

A los 39 minutos, el arquero polaco Wojciech Szczesny le atajó un penal a Messi. Fue el segundo que le frustraron al capitán argentino de 35 años, en una Copa del Mundo. El primero había sido hace cuatro años ante Islandia.

Alexis Mac Allister de Argentina, centro, celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (AP Foto/Hassan Ammar)

Tras un oportuno desborde del lateral Nahuel Molina en el inicio del complemento, Mac Allister recibió y doblegó a Szczesny con un remate de zurda mordido.

Álvarez, que reemplazó en este partido al habitual titular Lautaro Martínez, anotó el segundo tras una asistencia del volante Enzo Fernández, otro de los novatos de Argentina que se metió en el equipo para este decisivo partido.

Arabia Saudita vs México

FP511Kevin Álvarez de México se retracta después del partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Arabia Saudita y México, en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (Foto AP/Manu Fernández)

Pese a una victoria 2-1 ante Arabia Saudí, gracias a los tantos de Henry Martín y Luis Chávez, México se despidió prematuramente del torneo.

El primer triunfo en Qatar llegó tarde para México, que terminó con cuatro puntos, la misma cantidad que Polonia, que al mismo tiempo sucumbió 2-0 ante Argentina. Los polacos avanzaron a la siguiente ronda como segundos del Grupo C, por detrás de Argentina, tras registrar una mejor diferencia de goles.

Martín anotó a los 47 minutos y Chávez aumentó con un formidable tiro libre a los 52 para el Tri, que tuvo una sequía de 431 minutos sin marcar goles en los mundiales, remontándose al segundo partido de Rusia 2018.

Salem Aldawsari marcó en los descuentos por los árabes, que también quedaron fuera y en el fondo del sector con tres puntos.

México consumó su eliminación más prematura en Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuando también quedó fuera en la fase de grupos. También cortó una racha de siete clasificaciones seguidas a la segunda fase en medio de sus ausencias a las citas de 1982 y 1990.

¿A quién se enfrenta Argentina y Polonia en octavos de final?

En octavos, Argentina se cruzará con Australia el 3 de diciembre a las 2:00 p.m. ET y Polonia con la campeona reinante Francia se enfrentan el 4 de diciembre a las 10:00 a.m. ET.

The Associated Press contribuyó en este informe.