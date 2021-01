Aquí se explica cómo obtener panqueques gratis en Denny's

TAMPA, Florida (WFLA) - El condado de Hillsborough está implementando un nuevo registro para la vacuna contra el coronavirus en medio de la frustración con el proceso original.

Angelia Valdez es una de las docenas de personas mayores que le dice a 8 On Your Side que pasaron horas la semana pasada tratando de programar su vacunación en el condado de Hillsborough. Ella dice: "Estuve en línea todo el día todo el lunes. Oh, Dios mío, fueron como horas, tal vez cinco o seis horas".