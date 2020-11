Aquí es donde se encuentran las demandas de la campaña de Trump luego de que se convocó la victoria para Biden

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – La campaña del presidente Donald Trump continúa presentando demandas y desafíos legales en todo el país por los resultados de las elecciones presidenciales.

El presidente electo Joe Biden derrotó a Trump para convertirse en el 46o presidente de los Estados Unidos el sábado, según lo llamó Associated Press. Trump no ha cedido.

La campaña de Trump ha alegado fraude electoral, ha presentado demandas y ha pedido al menos un recuento estatal, ya que ataca la integridad del sistema de votación de Estados Unidos.

La campaña de Trump ha presentado desafíos legales en Nevada, Pensilvania, Michigan, Arizona y Georgia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, actuando no en su papel oficial, Kayleigh McEnany y la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, realizaron una conferencia de prensa el lunes.

Trump emitió una declaración poco después de la elección de Biden que decía en parte:

“A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente y que el ganador legítimo esté sentado. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales. Ésta es la única manera de garantizar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. Sigue siendo impactante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que las papeletas se cuenten incluso si son fraudulentas, fabricadas o emitidas por votantes no elegibles o fallecidos. Solo una parte involucrada en una infracción mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo y luego pelearía en la corte para bloquear su acceso. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

Biden se dirigió a la nación el sábado por la noche. No se refirió a la ligadura pendiente, pero dijo que la nominación era el honor de su vida.

“Es el honor de mi vida que tantos millones de estadounidenses hayan votado por esa visión”, dijo Biden.

“Y ahora, el trabajo de hacer esa visión es real, es una tarea, la tarea de nuestro tiempo”.

Aquí es donde se encuentran las demandas y las solicitudes de recuento de votos en cada estado:

Arizona

La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano presentaron una demanda el sábado en Arizona que busca la inspección manual de potencialmente miles de boletas electorales en persona en el área metropolitana de Phoenix que, según alegan, fueron mal manejadas por los trabajadores electorales y dieron como resultado que algunas elecciones de boletas fueran ignoradas.

El desafío legal contra la secretaria de Estado demócrata Katie Hobbs se centra en casos en los que se cree que la gente ha votado por más candidatos de los permitidos.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior estatal en el condado de Maricopa, dijo que los trabajadores electorales les dijeron a algunos votantes que presionasen un botón después de que una máquina detectara un “voto excesivo”.

La campaña dijo que la decisión hizo caso omiso de las elecciones de los votantes en esas carreras, y la demanda sugirió que esos votos podrían resultar “determinantes” en el resultado de la carrera presidencial.

La demanda se presentó horas después de la desestimación de otra demanda electoral de Arizona que impugnaba el uso de marcadores Sharpie para completar las boletas electorales en el condado de Maricopa. A pesar de que los funcionarios electorales han dicho que votar con un Sharpie no invalidaría una boleta, muchos usuarios de las redes sociales en la controversia conocida como #Sharpiegate han afirmado falsamente que sus boletas han sido invalidadas porque se les dijo que usaran los marcadores.

La portavoz de Hobbs, Sophia Solis, dijo que la oficina del secretario de estado todavía está revisando la demanda, pero agregó que la demanda más reciente “es aparentemente una demanda ‘Sharpiegate’ reempaquetada”.

Pensilvania

Varias batallas judiciales están pendientes en el campo de batalla del estado de Pensilvania.

El abogado de la campaña de Trump, Rudy Giuliani, dijo que la campaña comenzará a procesar su caso de fraude contra el estado de Pensilvania el lunes.

A principios de esta semana, un juez federal desestimó la moción de la campaña de Trump de orden judicial para dejar de contar las papeletas y permitir el acceso de los observadores electorales debido a un acuerdo entre las partes. La orden no dice cuál es el acuerdo, solo que el juez desestimó la moción para la orden judicial debido a un acuerdo entre la campaña y la Junta Electoral de Filadelfia.

La campaña de Trump está luchando contra los funcionarios electorales de Filadelfia por el conteo de votos en la ciudad, que continuó el sábado. Un tribunal estatal otorgó el jueves a la campaña un acceso más cercano a los procedimientos, un fallo que los funcionarios apelaron.

La Junta Electoral de la Ciudad de Filadelfia ha dicho que sus reglas de observación eran necesarias por razones de seguridad y para mantener los protocolos de distanciamiento social.

La campaña de Trump presentó el miércoles una moción para intervenir en un caso pendiente ante la Corte Suprema de EE. UU. Que impugna una decisión del tribunal más alto del estado que permitió a los funcionarios electorales contar las boletas por correo con matasellos del martes que se entregaron hasta el viernes.

El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, ordenó el viernes por la noche a las juntas electorales del condado en el estado que separen las boletas recibidas por correo después de las 8 pm EST del día de las elecciones.

Los funcionarios electorales de Pensilvania han dicho que esas boletas ya estaban separadas.

Los jueces anteriormente dictaminaron que no había tiempo suficiente para decidir los méritos del caso antes del día de las elecciones, pero indicaron que podrían volver a examinarlo después.

La secretaria de la Commonwealth de Pensilvania, Kathy Boockvar, ha dicho que las boletas que llegan tarde son una pequeña proporción del voto general en el estado.

Michigan

Hasta el domingo por la mañana, todas las demandas presentadas por la campaña de Trump en Michigan habían sido desestimadas.

La demanda de Michigan alegaba que la secretaria de Estado Jocelyn Benson, una demócrata, estaba permitiendo que las boletas de votantes ausentes se contaran sin equipos de observadores bipartidistas y opositores.

La jueza Cynthia Stephens desestimó una demanda el jueves por la tarde. Dijo que Benson no era la persona adecuada para demandar porque no controla la logística del recuento de votos locales, incluso si es la directora electoral del estado.

Nevada

Un votante, un miembro de los medios de comunicación y dos campañas de candidatos demandaron al secretario de estado de Nevada y a otros funcionarios para evitar el uso de un sistema de verificación de firmas en el poblado condado de Clark y para brindar acceso público al conteo de votos.

Un juez federal rechazó la solicitud el viernes, diciendo que no había evidencia de que el condado estuviera haciendo algo ilegal.

La campaña de Trump anunció una conferencia de prensa el domingo por la tarde en Las Vegas.

“Donald J. Trump for President, Inc. ofrecerá una conferencia de prensa en Las Vegas, Nevada, con el ex fiscal general de Nevada Adam Laxalt y el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense Matt Schlapp a las 2:00 pm PST.

Georgia

La campaña de Trump presentó el miércoles una demanda en un tribunal estatal en el condado de Chatham que alega que las boletas que llegaron tarde se mezclaron incorrectamente con las boletas válidas, y pidió a un juez que ordene que las boletas que llegan tarde se separen y no se cuenten.

El caso fue sobreseído el jueves.