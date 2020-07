Aplicación disponible para ayudar a responder preguntas sobre el regreso a clases para los padres del Condado de Pinellas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

EAST LAKE, Florida (WFLA) – Las familias del condado de Pinellas tienen hasta el lunes para decidir qué opción de aprendizaje es mejor para sus hijos y el distrito tiene una aplicación para ayudar.

La aplicación se llama “Hablemos” , puede acceder a la misma información en línea . En la tienda de aplicaciones, es un emblema azul con la palabra “LT”, un signo de exclamación y dos flechas a su alrededor.

“Es una aplicación muy poderosa, canalizamos las preguntas a la persona correcta y obtenemos la respuesta de inmediato. También estamos compilando preguntas frecuentes y compilando esas en nuestro sitio web”, dijo el Superintendente Dr. Mike Grego.

El distrito escolar dijo que las preguntas se dirigen a los canales correctos y que alguien generalmente responde dentro de las 24 horas.

“Creo que es un paso adelante para poder comunicarse electrónicamente juntos”, dijo Barbra Walker, cuya hija va a East Lake High School.

“También estoy un poco preocupado por los problemas de privacidad porque tenemos que permitir el uso de nuestro contacto, fotos y demás”, dijo Walker.

Lo descargó cuando 8 On Your Side le contó al respecto, pero nunca antes había oído hablar de eso. Ella no es el único padre con el que hablamos que nunca había oído hablar de eso.

“Estoy un poco sorprendida de no haber escuchado sobre esa aplicación … No se me ha presentado en absoluto”, dijo Deanna Nasr. Ella es la madre de Bella, una estudiante de segundo año en East Lake High.

Bella, de 15 años, quiere volver a la escuela para ver a sus amigos. La junta votará el 28 de julio para retrasar el inicio de clases durante dos semanas, pero Nasr no está seguro de que sea suficiente.

Si se aprueba, el último día de clases para los estudiantes sería el 9 de junio.

“Todavía estoy preocupada como loca, es lo correcto. Ella dice que si insisto en que haga virtual las primeras 9 semanas, lo hará”, dijo Nasr.

Nasr dijo que todavía tiene muchas preocupaciones y preguntas, Walker también.

“Empujarlo aún más, eso es lo que diría. No creo que se haya retrasado lo suficiente, aprecio el paso pero es un paso corto, necesitamos un gran paso”, dijo Walker.

Además de la aplicación, el distrito anunció que ayudaría a las familias a elegir con su opción de regreso a la escuela que extenderán las horas de oficina de asignación de estudiantes el sábado.

La oficina no estará abierta solo para visitas en persona, teléfono y correo electrónico. Los padres pueden llamar a la oficina al 727-588-6210, o para un servicio más rápido, enviar una copia de su licencia de conducir por correo electrónico a studentassignment@pcsb.org

El distrito dice que la oficina estará abierta los viernes de 8:00 a. M. A 4:00 p. M. Y los sábados: de 8:00 a. M. A mediodía.

“Solo queremos ponernos a disposición del público en general, saber que estamos aquí juntos para trabajar en este momento. Este es un momento en el que debemos ser compasivos y escuchar a la gente”, dijo el Superintendente Dr.Grego.

