Anderson Cooper anuncia el nacimiento de su hijo Wyatt

NUEVA YORK (AP) – Anderson Cooper es padre, un hito que el presentador de CNN dice durante un tiempo que no creía que sucedería.

Cooper anunció el nacimiento de su hijo, Wyatt, el jueves por la noche en su programa y en una larga publicación en Instagram. Su hijo nació el lunes a través de un sustituto, dijo el periodista, y lleva el nombre de su padre que murió cuando Cooper tenía 10 años.

“El lunes me convertí en padre. En realidad nunca lo he dicho antes en voz alta, y todavía me sorprende ”, dijo Cooper en su programa,“ AC360 ”.

El presentador dijo que sentía que era importante, en medio de historias sobre aquellos que sufren y mueren durante la pandemia de coronavirus, “aferrarse a momentos de alegría”.

El segmento incluyó varias fotos del recién nacido.

“Como niño gay, nunca pensé que sería posible tener un hijo, y estoy agradecido por todos los que han allanado el camino, y por los médicos y enfermeras y todos los involucrados en el nacimiento de mi hijo”, escribió Cooper en Instagram “Sobre todo, estoy agradecido con un sustituto notable que llevó a Wyatt y lo cuidó con amor y ternura y lo dio a luz”.

Cooper, de 52 años, dijo que lamentaba que sus padres y su hermano no estuvieran vivos para conocer a su hijo. La madre de Cooper, Gloria Vanderbilt, murió en julio a los 95 años.

La publicación de Instagram incluía una foto de Cooper alimentando a su hijo con una botella. El segundo nombre del bebé, Morgan, también es un apellido. Era un nombre que sus padres consideraron para Cooper, según una lista que encontró recientemente.

ÚLTIMAS HISTORIAS: