Anciana compra auto usado con chequeo de estímulo; concesionario dice que no es una "trampa mortal"

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

PORT RICHEY, Florida (WFLA) – Una mujer mayor compra un automóvil solo para descubrirlo en cuestión de días, es una trampa mortal y dice que el concesionario afirma que es su problema.

Sin dinero y sin suerte, contactó a 8 On Your Side.

“Necesitaba un automóvil. Estaba ahorrando mi dinero. Recibí mi cheque COVID. Dije que tengo suficiente para comprar un automóvil pequeño”, dijo Robin Howard.

Robin Howard solo quería algo que la llevara a Michigan para ver a sus nietos.

“Dijo $ 1,295, aire acondicionado, funciona bien. Funciona bien. Simplemente no se detiene”, dijo Howard.

En Hot Lot Auto Sales en Port Richey, FL, encontró el auto que quería.

Howard pagó los casi $ 1,300, pero solo un par de días después de alejarse del estacionamiento se encontró con un problema.

“Fui a dar una vuelta en U (EE. UU.) 19 y no tenía nada. Absolutamente nada. No podía frenar, no podía nada”, dijo Howard.

El mecánico de al lado en Suncoast Auto dice que sus líneas de frenos estaban oxidadas, con fugas de líquido de frenos y que necesitaban cilindros nuevos. Fue a hablar con el vendedor.







“Cuando le dije que era una trampa mortal. Ella podía morir en ese auto. Él dijo:” No me importa. Ella pagó en efectivo “, dijo Mack Walls.

Muros atónitos acudió a las redes sociales publicando fotos de líneas de freno oxidadas e incluso una foto de “Danny” en Hot Lot Auto en Facebook. En solo 24 horas, la publicación se compartió más de 5,000 veces y recibió 1,500 comentarios de algunas personas muy enojadas.

“Quería advertir a la comunidad local sobre este tipo. No tenía idea de que iba a ser tan grande”, dijo Walls.

8 On Your Side fue a buscar respuestas. Nadie abrió la puerta del estacionamiento de automóviles, pero luego llamamos a “Danny” por teléfono.

“No sabías que era tan malo cuando se lo vendiste”, preguntó Marco Villarreal de 8 On Your Side.

“No. Nunca estuve debajo. Nunca estuve debajo del auto”, dijo el propietario de Hot Lot Auto Sales, Daniel DeIntinis.

Él acordó cambiar su auto o devolverle el dinero.

“Una vez más, usted dice todo el dinero, todos los honorarios del concesionario, impuestos, todo lo relacionado, el 100% le devuelve el dinero”, preguntó Villarreal.

“Sí”, respondió DeIntinis.

Robin Howard dice que quiere recuperar todo su dinero. Lo que ella no quiere es que el concesionario se dé vuelta y venda el auto. DeIntinis le dice a 8 On Your Side que planea usar el automóvil para piezas.

Walls, el mecánico de Suncoast Auto, no solo revisó el auto de Howard, sino que reemplazó sus líneas de freno sin cargo para que volviera a la carretera.