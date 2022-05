LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Luis Arce dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países, una advertencia similar a la que hizo México después que funcionarios estadounidenses anticiparan la posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió el martes por la noche el mandatario boliviano.

El martes temprano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había advertido que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo” al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles. López Obrador indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

El miércoles el mandatario mexicano dijo que habló con su colega de Bolivia en un “trabajo de convencimiento” y reiteró que “lo que estamos pidiendo es que se invite a todos porque necesitamos unirnos”.

“Vamos a seguir persuadiendo que no se excluya a nadie, que participen todos”, agregó en su rueda habitual de prensa en la capital mexicana.

“Le tengo mucho respeto al presidente (Joe) Biden”, expresó el gobernante y agregó que entendía las circunstancias que rodean a su par estadounidense. “Hay elecciones en Estados Unidos y los grupos… más ventajosos siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político”, acotó.

Arce endureció su postura tras hablar con López Obrador. La semana pasada llegó a Bolivia para reunirse con Arce y con su canciller Rogelio Mayta el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia. En una rueda de prensa Mayta y Plascencia plantearon una cumbre que “no excluya” a ningún país.

Plasencia expresó entonces que es “anacrónico celebrar una Cumbre de las Américas donde se excluye a algunos miembros de esta región”.

Desde Chile, la oficina de prensa de la presidencia informó que el mandatario de ese país, Gabriel Boric, participará de la cumbre.

Bolivia había anticipado que la novena Cumbre de la Américas debe tener la participación de “todos los países, más allá de las posiciones y visiones que puedan tener”.

Este evento debe “reforzar los espacios multilaterales con la profundización de la integración y no la división, todo ello basados en los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó la Cancillería de Bolivia la semana pasada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el mismo martes que no hay una determinación final sobre la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Aún no hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones”, dijo la portavoz.

Las periodistas de AP Fabiola Sánchez de México y Eva Vergara de Chile colaboraron en esta nota.