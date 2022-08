SAN DIEGO (Border Report) — El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles un aviso de viaje para los turistas estadounidenses que se dirijan a México, advirtiéndoles sobre “crímenes de alto riesgo y secuestro”.

El aviso de viaje sigue a un fin de semana de vandalismo, saqueo y otros delitos en el norte de Baja California, incluida la ciudad de Tijuana, así como la ciudad fronteriza de Juárez, Chihuahua.

Los empleados del gobierno de EE.UU. en México también enfrentan reglas más estrictas.

No se les permite viajar solos, no pueden ir a áreas remotas, no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden usar taxis, pero deben usar servicios despachados como Uber.

El Departamento de Estado publicó una lista de estados mexicanos con varios niveles de preocupación.

No viaje a:

Reconsidere viajar a:

Tenga mayor precaución cuando viaje a:

Tome las precauciones normales cuando viaje a:

El Departamento de Estado tiene otros consejos para los viajeros que todavía planean ir a México: