AMC reabrirá más de 100 cines el 20 de agosto, incluidas ubicaciones en Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – AMC anunció el jueves que las películas volverán a la pantalla grande en cines selectos, incluidas ubicaciones en Tampa, a partir del 20 de agosto.

Para celebrar el regreso de las películas y celebrar el centenario de AMC, todas las entradas en AMC tendrán un precio de 15 centavos (más impuestos sobre las ventas). La oferta “Películas en 2020 a precios de 1920” solo será válida el 20 de agosto.

En la primera parte del plan de reapertura de la compañía, los siguientes cines en Tampa reabrirán la próxima semana:

AMC Highwoods 20

AMC Regency 20

AMC Veterans Expressway 24

AMC Westshore Plaza 14

AMC Woodlands Square 20

AMC también está ampliando su programa de salud y saneamiento, AMC Safe & Clean . AMC Safe & Clean incluirá lo siguiente:

Reducciones significativas en el número máximo de entradas disponibles para cada espectáculo y bloqueo de asientos en auditorios con asientos reservados para permitir un distanciamiento social adecuado entre las partes.

Procedimientos de limpieza mejorados que incluyen tiempo adicional entre los horarios para permitir una limpieza completa y completa y una desinfección nocturna utilizando rociadores electrostáticos.

Uso de aspiradoras HEPA de alta tecnología

Esfuerzos de filtración de aire mejorados, incluido el uso de filtros MERV 13 siempre que sea posible

Nuevos protocolos de seguridad para invitados y asociados que incluyen el uso obligatorio de mascarillas por parte de todos los invitados y asociados

Estaciones de desinfección de manos en todo el teatro

Disponibilidad para los huéspedes de toallitas desinfectantes

Tras la reapertura del 20 de agosto, AMC ofrecerá títulos de películas como Black Panther, Back to the Future, Ghostbusters, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back por solo $ 5.

AMC también está ofreciendo alimentos y bebidas a $ 5, que incluyen palomitas de maíz, bebidas Coca-Cola Freestyle y KidsPacks, hasta finales de octubre.

“Estamos encantados de abrir una vez más nuestras puertas a los espectadores estadounidenses que buscan la oportunidad de salir de sus casas y apartamentos y escapar a la magia del cine”, dijo Adam Aron, director ejecutivo y presidente de AMC Theatres.

Para obtener información completa sobre el título de la película y la hora del espectáculo, visite el sitio web de AMC .

