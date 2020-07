Algunos residentes, dueños de negocios piden a los líderes de la ciudad más restricciones a medida que aumentan los casos de COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

SARASOTA, Florida (WFLA) – COVID-19 no muestra signos de desaceleración. Los líderes de la ciudad en Sarasota dicen que los residentes preocupados y los dueños de negocios buscan más restricciones locales, pero solo hay mucho por hacer.

La alcaldesa de Sarasota, Jen Ahearn-Koch, le dice a 8 On Your Side que recibió varios mensajes de residentes preocupados pidiéndoles a los líderes de la ciudad que limiten los restaurantes para llevar y cenar solo. Ella dice que incluso algunos dueños de restaurantes quieren prohibir la comida en el interior hasta que reduzcamos la curva.

“No tenemos la autoridad para hacer eso. Dado que el Gobernador ya ha evaluado la capacidad de los restaurantes, no tenemos la autoridad para anular al Gobernador”, dijo el alcalde Ahearn-Koch. “Las empresas preguntan, los restaurantes preguntan”, continuó.

8 On Your Side habló con dos propietarios de restaurantes locales que expresaron su preocupación por el hecho de que sus empleados trabajaran en espacios reducidos.

Uno de los dueños de negocios que pidió no ser identificado por miedo a elegir bandos en lo que se ha convertido en un problema político dijo: “Creo que cualquier asiento en el interior de los restaurantes, especialmente los pequeños, es peligroso para nuestro personal”.

“A medida que nuestro chef vio que el número aumentaba de manera constante, simplemente dijo, esto no vale la pena, esto no es seguro para nuestros huéspedes, esto no es seguro para nuestro equipo”, dijo el servidor local Lauren Jackson.

Jackson admite que no ha sido cómodo usar una máscara facial mientras trabajaba al aire libre en el calor de Florida, pero ella lo ve como la mejor opción para proteger su medio de vida y su salud.

“Tenemos un equipo súper pequeño. Son solo seis de nosotros frente a la casa y cuatro de nosotros detrás de la casa, por lo que somos un equipo realmente pequeño de 10 u 11 personas. Si uno de nosotros está caído, todo el restaurante se cae. “, dijo Jackson.

La propietaria de un restaurante del centro, Michelle Schlingmann, le dice a 8 On Your Side que ha sido muy difícil navegar a través de la pandemia, pero confía en que los clientes de su restaurante se sientan cómodos con el protocolo de seguridad vigente.

“Creo que tenemos absolutamente lo suficiente para mantenerlo seguro adentro. Tenemos un pequeño timbre que suena donde todos detienen lo que están haciendo y limpian las áreas de alto tráfico, las puertas, los baños de damas, los mostradores y los altos áreas táctiles. Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros empleados y clientes “, dijo Schlingmann. “Nunca se sabe. Nada es una garantía del 100%, pero estamos haciendo todo lo posible”, continuó.

La vicealcaldesa Shelli Freeland Eddie dice que ha estado recibiendo correos electrónicos de residentes que solicitan a los líderes de la ciudad que consideren otro cierre.

“Si los números continúan aumentando, tenemos el derecho de entrar en una sesión ejecutiva especial y pedirle a nuestro Abogado de la Ciudad que investigue cuál es nuestra autoridad. En mi opinión, nada está fuera de la mesa en este momento si los números, desafortunadamente, continúan ir en la dirección equivocada “, continuó.

