Algunos maestros del condado de Sarasota todavía esperan nuevos equipos para dar la bienvenida a los estudiantes remotos

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Los maestros de todo el condado de Sarasota están ansiosos y ansiosos por dar la bienvenida a los estudiantes a sus aulas el lunes, pero no todos se sienten completamente preparados.

Los maestros concurrentes tendrán nueva tecnología en sus aulas para ayudar a administrar la clase de manera eficiente tanto para estudiantes en persona como para estudiantes remotos. A solo unos días del primer día de clases, no todos han recibido el equipo que esperaban.

8 On Your Side obtuvo un correo electrónico enviado a los administradores de la escuela el jueves por la mañana. En el correo electrónico, el director de tecnología de la información del distrito, Joe Binswanger, escribe: “Desafortunadamente, el barco que cruzó el Océano Pacífico desde China con nuestras 800 cámaras, soportes y altavoces / micrófonos adicionales no lo hizo tan rápido como esperábamos”.

Los funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Sarasota le dicen a 8 On Your Side que el distrito ya ha instalado 1700 cámaras, soportes y micrófonos en las aulas de todo el distrito. El distrito dice que entre 50 y 75 maestros simultáneos todavía están esperando su equipo.

“La matriculación de estudiantes en la escuela frente a los remotos ha cambiado continuamente. Las 800 piezas de tecnología mencionadas en ese mensaje son dispositivos para aquellas aulas que no se identificaron originalmente (pero ahora necesitan una configuración para) instrucción remota concurrente O ser utilizados como dispositivos de respaldo si fuimos completamente remotos en el camino. Ese pequeño grupo de maestros de instrucción remota concurrente recientemente designados necesitará usar temporalmente su cámara web y micrófono integrados en la computadora portátil del distrito escolar. conectividad y acceso tanto para los maestros como para los estudiantes “, dijo la portavoz del distrito Kelsey Whealy.

La maestra de escuela primaria Katelyn Wenmark dice que ella es una de las múltiples maestras concurrentes en su escuela que no recibió el equipo. Ella espera enfrentar desafíos durante la primera semana de clases en lo que respecta a la calidad de audio y video en la computadora portátil proporcionada por el distrito.

“Mi equipo estuvo realizando diferentes capacitaciones durante las últimas dos semanas y practicando con Zoom para tratar de descubrir cómo sería ser un estudiante simultáneo en comparación con un estudiante en persona. Si no está cerca de esa computadora portátil y un estudiante respondió a una pregunta, no se podía escuchar “, dijo Wenmark.

Wenmark quiere recordarles a los padres que ella y otros maestros harán lo mejor que puedan con lo que tengan hasta que llegue el nuevo equipo. Ella dice que trabajar con la computadora portátil será un desafío porque tiene que estar conectada a una estación de acoplamiento en su escritorio en todo momento.

“Voy a tener que estar parado detrás de mi escritorio para poder enseñar. Realmente no puedo alcanzar y ayudar a un estudiante que está sentado en el salón de clases porque si lo hago, ahora estoy fuera de cámara para los aprendices remotos, así que va a tener que ser ese proceso de aprendizaje para decir, “volveré enseguida, estoy ayudando a alguien más” y eso de ida y vuelta.

El maestro de doce años del condado de Sarasota admite que será mucho para manejar. Pide paciencia y comprensión a las familias.

“Queremos que los padres sepan que así no es el aprendizaje remoto para aquellos maestros que aún no tienen el equipo. Esto es algo con lo que estamos lidiando y queremos que sepan que tenemos equipo en camino, pero va a ser muy diferente ahora mismo hasta que consigamos eso “, dijo Wenmark.

Los funcionarios del distrito también piden paciencia.

“Nuestras escuelas se han estado comunicando continuamente con las familias sobre las actualizaciones de los horarios y cómo se verán las clases. Han animado a los maestros a ser pacientes con los estudiantes y las familias, y han animado a los estudiantes y las familias a ser pacientes con los maestros y la escuela. todos trabajando juntos para que el comienzo de la escuela sea lo más seguro y exitoso posible para todos “, dijo Whealy.

