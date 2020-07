Algunas personas mayores reciben reembolsos parciales de una compañía de viajes desaparecida, después de la investigación de Better Call Behnken

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Algunas personas mayores del área de Tampa Bay encontraron una agradable sorpresa en su buzón: cheques de reembolso, incluso si era solo por una parte del dinero que se les debía.

“Estaba tan emocionada”, dijo Claire Gorman. “Todos estábamos muy emocionados. Pero planeamos seguir luchando por el resto del dinero”.

Gorman estaba entre un grupo de 39, en su mayoría ciudadanos de la tercera edad, que gastaron más de decenas de miles de dólares en Advantage Cruises and Travel, con sede en Pinellas Park.

La compañía de Pinellas Park cerró abruptamente y se declaró en bancarrota a principios del mes pasado, menos de una semana después de haber recibido reembolsos de proveedores como una compañía de cruceros y una aerolínea.

Muchos otros clientes de Pinellas y el condado de Hillsborough recurrieron a Better Call Behnken para agregar sus nombres a la lista de clientes confundidos.

Hasta ahora, Better Call Behnken ha escuchado solo del grupo Largo sobre los reembolsos.

Ese grupo había pagado un viaje a las Islas Británicas a bordo de un crucero Princess. Cuando el viaje se canceló debido a COVID-19, dicen que les prometieron un reembolso, pero nunca llegó.

Luego, el grupo recibió una carta de un abogado indicando que la compañía se declara en bancarrota, decía la carta, y el abogado dijo que su oficina no se encargaría de ningún reembolso.

Pero algo cambió después de dos informes de Better Call Behnken . Gorman dijo que recibió un cheque por aproximadamente la mitad del dinero que le debía. Algunos recibieron reembolsos completos, y algunos dijeron que sus compañías de tarjetas de crédito recibirían un reembolso.

En algunos casos, se les dijo a los clientes que tendrían que pasar por la bancarrota para recibir el resto del dinero. La carta, firmada por los propietarios de la compañía, decía “perdón por su pérdida”.

Joan Byrne, directora de Parques y Recreación de la Ciudad de Largo, dijo que la ciudad no tiene ninguna responsabilidad porque no recaudaron ni recibieron dinero para este viaje. Se suponía que debían recibir una comisión de ventas, pero eso no sucedió, dijo, ya que el viaje fue cancelado. Ella dijo que algunas personas mayores han tenido suerte al recuperar el dinero de su compañía de tarjetas de crédito.

Pero Gorman dijo que ella y sus amigos no han tenido suerte con sus compañías de tarjetas de crédito o con la compañía que pagaron por el seguro de viaje.

Princess Cruises envió esta declaración a Better Call Behnken:

“Princess Cruises devuelve los reembolsos al pago original realizado por las vacaciones en crucero. Princess reembolsó el monto total de $ 6,518 a la forma de pago original (la tarjeta Amex de la agencia de viajes) el 29/05 para Claire Gorman. Princess ha estado en comunicación regular con la Sra. Gorman y está trabajando con ella para proporcionar la documentación necesaria para su compañía de tarjetas de crédito y para el abogado que maneja la bancarrota de la agencia de viajes “.

Otros clientes, en toda el área de la bahía, llamaron a Better Call Behnken para decir que no habían recibido ningún reembolso.

La Oficina del Fiscal General de Florida dice que está revisando las quejas sobre esta compañía.

