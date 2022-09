La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot (D), calificó el sábado el transporte de inmigrantes a la ciudad por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott (R), como “antiestadounidense”.

“No tratas a las personas con esta falta de respeto, falta de dignidad, metiéndolas en autobuses a un destino desconocido con muy poca comida, muy poca agua”, dijo Lightfoot durante una aparición en “CNN Newsroom with Pamela Brown”.

“Tienen muy poco que necesitan cuando están en estos viajes en autobús de varias horas a través del país”, dijo.

La oficina de Abbott dijo el viernes que el estado ha transportado en autobús a más de 10,400 inmigrantes desde abril a ciudades dirigidas por demócratas en protesta por las políticas de inmigración del presidente Biden.

Alrededor de las tres cuartas partes se enviaron a Washington, DC, mientras que más de 2,200 llegaron a la ciudad de Nueva York desde el mes pasado. El primer autobús enviado a Chicago llegó el miércoles y Abbott dijo que más de 300 inmigrantes han llegado a la ciudad hasta el momento.

“Lo que no me gusta es ver a la gente haciendo estos viajes a través del país, bajándose del autobús y siendo llevados de inmediato al hospital porque los subieron a los autobuses con condiciones médicas delicadas que a nadie en Texas parecía importarle”, dijo Lightfoot a CNN. “Eso simplemente no está bien, y es antiestadounidense”.

Cuando se le preguntó si estaría de acuerdo con la iniciativa de Abbott si se cuidara mejor a los migrantes, Lightfoot aún indicó oposición, calificándola de “truco político unilateral”.

“Lo que está tratando de hacer es jugar con el mínimo común denominador de su partido, para pulir sus credenciales como candidato a presidente en 2024”, dijo Lightfoot.

Lightfoot dijo que no había hablado con Abbott, pero que se había conectado con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams (D), y la alcaldesa de DC, Muriel Bowser (D), quienes condenaron de manera similar el transporte en autobús.

The Hill se ha comunicado con un portavoz de Abbott para obtener comentarios.

Tanto Adams como Bowser han pedido ayuda al gobierno federal. El Departamento de Defensa ha negado dos veces la solicitud de Bowser de activar la Guardia Nacional de DC.

“Esta es una crisis fabricada por parte del gobernador Abbott”, dijo Lightfoot en CNN. “Todos podemos hacer nuestra parte. Y creo que todos debemos hacer nuestra parte. Pero tenemos que hacerlo con colaboración, con cooperación”.