Al menos 5 escuelas del condado Manatee fueron afectadas por el COVID-19

CONDADO MANATEE (WFLA): esta es la primera semana de regreso a clases para miles de estudiantes en todo el condado de Manatee. En solo unos días, COVID-19 se ha abierto camino en varias escuelas.

Los funcionarios del distrito confirman que ha habido casos positivos de COVID-19 en la escuela primaria Ballard, la escuela secundaria comunitaria Parrish, el colegio técnico Manatee y la escuela primaria Tara.

El director de Rowlett Academy en Bradenton confirma que la escuela autónoma también tuvo un caso positivo de coronavirus a principios de esta semana.

Los padres le dicen a 8 On Your Side que sabían que esto iba a suceder, pero no tan rápido.

“Es inevitable. Alguien va a dar positivo, desafortunadamente. Todos estamos tratando de estar lo más seguros posible, pero necesitamos que todos tomen estas precauciones adicionales para detener la propagación y no afectar a otras familias”, dijo Angela Davis.

Davis tiene un estudiante en la escuela primaria Tara, donde los líderes escolares dijeron que el Departamento de Salud del condado de Manatee ha confirmado un par de casos de COVID-19 ‘. Ella dice que varios estudiantes fueron enviados a casa a cuarentena.

“Sé que estas cosas van a surgir, pero me decepcionó saber que era alguien que había sido evaluado y estaba esperando los resultados y envió a su hijo a la escuela de todos modos. Eso es lo que es realmente frustrante. Creo que padre, si sospecha que su hijo ha estado expuesto al COVID y que requiere pruebas, no lo envíe a la escuela hasta que tenga esos resultados “, dijo Davis.

La superintendente Cynthia Saunders dice que el Centro de Operaciones del Distrito COVID-19 (DOC) ha sido una parte esencial para mantener a los padres y al personal actualizados tan pronto como hay casos confirmados o exposiciones. El DOC está a cargo del Departamento de Salud e incluye un epidemiólogo a tiempo completo.

“No creo que podamos llevar a cabo la escuela de manera tan eficiente en este momento si no tuviéramos esa asociación con el departamento de salud porque realmente son los expertos”, dijo Saunders.

Foto cortesía: Escuelas del condado de Manatee

Saunders dice que el DOH recibe una alerta en tiempo real una vez que se obtienen resultados positivos de los laboratorios de pruebas. “Reciben alertas de cualquier empleado o estudiante dentro de nuestro sistema escolar de forma regular, por lo que si alguien ha realizado una prueba con un proveedor privado en nuestro condado o mediante el departamento de salud, obtienen los resultados de inmediato. son capaces de alertarnos, y podemos solucionarlo rápidamente “, explicó el superintendente.

“Es un esfuerzo de todo el equipo, pero sin que ellos (DOH) estén disponibles para nosotros durante todo el día, les digo, no hay forma de que podamos manejarlo tan rápido y minimizar la amenaza para la escuela”. dijo Saunders.

Davis siente que el distrito ha hecho un gran trabajo al lidiar con la pandemia hasta ahora.

“Realmente estoy impresionado con la forma en que se está manejando. Tenían protocolos establecidos, implementaron todo y me siento seguro, siento que están haciendo todo lo que pueden”, dijo Davis.

