Al menos 15 muertos y 400 heridos en explosiones en Guinea Ecuatorial

( NerdWallet ) - Quedarse en casa durante meses ha afectado a todos, pero también puede afectar su declaración de impuestos. Aquí hay cinco formas inesperadas en que la pandemia podría afectar sus impuestos y lo que los profesionales de impuestos dicen que puede hacer al respecto.

Es posible que ya sepa que vivir o trabajar en otro estado podría significar tener que presentar más de una declaración de impuestos estatal, pero trabajar de forma remota no significa que pueda cancelar automáticamente su oficina en casa. La deducción de la oficina en casa generalmente es solo para personas que trabajan por cuenta propia. Eso significa que si usted es el empleado de alguien, es probable que esta exención de impuestos no sea válida, incluso si su empresa envió a todos a casa debido a COVID-19, e incluso si su empresa no le reembolsó esa silla de oficina, impresora o papel. compraste, dice Dina Pyron, líder global de TaxChat en Ernst & Young LLP.