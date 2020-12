Un hombre bajo custodia luego de que agentes encontraran a una persona muerta y otra herida en una casa de Wauchula

AUSTIN (KXAN) - El gigante de la comida rápida Kentucky Fried Chicken está preparando un lote de drama para Lifetime con el estreno de su primera mini película original, "A Recipe for Seduction".

La película contará con la ex estrella de "Saved By the Bell" y el presentador actual de "Extra" Mario Lopez como el personaje icónico del coronel Sanders de la franquicia basado en su fundador. El cartel muestra a López con el pelo salpicado de sal y pimienta, gafas y barba.