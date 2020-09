Adultos mayores heridos luego de que adolescentes les dispararan bolas de pintura en California

CONDADO MARIN, California ( KRON ) – Las autoridades en el condado de Marin, California, están aumentando las patrullas después de que varias personas de la tercera edad informaron que un grupo de adolescentes les estaba disparando bolas de pintura, causando varias lesiones.

Una víctima terminó yendo al hospital.

Las fotografías de una víctima muestran hematomas. Fue al hospital para que le revisaran las heridas en busca de coágulos de sangre, dijeron las autoridades a KRON.

“Estas armas pueden causar lesiones graves, dependiendo de dónde se golpeen, y en algunos casos, pueden causar daños permanentes”, dijo el sargento Mike Brovelli del alguacil del condado de Marin.

“Lo que sucedió fue ayer y anteayer recibimos algunas llamadas sobre jóvenes que disparaban paintball a personas, una víctima entró a la subestación y nos informó del incidente”, dijo Brovelli.

El sargento Brovelli dice que se han convocado patrullas adicionales en Marin City y sus alrededores, donde supuestamente ocurrió el crimen.

“Nos tomamos esto muy en serio, estamos tratando de atrapar a estos menores porque son menores, hay un código del condado que si no los vemos en el acto, no podemos arrestarlos. Es un delito menor y no un enjuiciamiento a menos que sean sorprendidos en el acto. Si la víctima lo sabe, se puede hacer un arresto ciudadano ”, dijo Brovelli.

Un familiar de la víctima dice que están muy molestos por lo sucedido y preocupados por las represalias por hablar.

