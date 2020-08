Adolescente de Florida dice que un conductor de Uber intentó secuestrarla y la llevó a un hotel cerca del aeropuerto

(CNN Newsource) – Un viaje en Uber dio un giro aterrador para una adolescente en Miami.

Alex Guerrero le dijo a WSVN que solicitó a un Uber que la recogiera en su casa y la llevara a un gimnasio cercano el viernes por la tarde y rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Empezamos a ir por el camino equivocado y comencé a darme cuenta, y cuando decía algo en el Uber, él no me contestaba ni siquiera me miraba. Y luego, una vez que llegamos a la carretera, comencé a enloquecer”, dijo Guerrero.

Guerrero dijo que comenzó a enviarle mensajes de texto a su hermana Ashley para enviarle su ubicación.

“De hecho, terminé en Hialeah, que está a unos 30 minutos de aquí … y mis puertas estaban cerradas para niños, así que no pude abrirlas”, recordó Guerrero.

Dijo que el conductor la llevó a un callejón cerca de algunos apartamentos, se detuvo junto a otros dos hombres y comenzó a hablar en un idioma que no reconocía.

“Y luego uno de ellos me preguntó si podían ver mi teléfono. Y yo simplemente fingí que estaba hablando por teléfono con mi hermana”.

Guerrero dijo que los hombres le preguntaron si quería quedarse con ellos y esperar a su hermana.

“Yo estaba como no, está bien, no quiero porque no sabía lo que estaba pasando o si se conocían”, recordó.

Luego, el Uber la llevó al Miami Princess Hotel, que está cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

“Vi a otro hombre con dinero en la mano y se acercó al auto y luego el conductor se bajó y me abrió la puerta y me pidió que fuera con él y le dije que no, realmente no quiero”.

Guerrero dijo que se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y corrió hacia el hotel para pedir ayuda. El conductor la siguió adentro, pero finalmente se fue, dijo.

“Lo que se ha informado es profundamente alarmante. Se eliminó el acceso del conductor a la aplicación y estamos investigando el asunto”, dijo una portavoz de Uber en un comunicado a WSVN.

“Ya no siento que sea seguro. Te sugiero que tengas que estar en contacto con alguien desde el momento en que subes al auto”, dijo Guerrero.

