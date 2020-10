Adolescente de Bradenton fabrica banderas de madera para apoyar a los trabajadores de primera línea y a los veteranos sin hogar

TAMPA, Fla. (WFLA) – Fue una charla con un veterano sin hogar lo que inspiró a Lorenzo Liberti, un estudiante de segundo año de 15 años en Lakewood Ranch High School, a hacer más para apoyar a héroes olvidados.

Liberti conoció al hombre mientras trabajaba como voluntario con su grupo de la iglesia en Turning Points of Bradenton, que brinda asistencia para personas sin hogar.

“No he podido verlo ni hablar con él, pero si pudiera, le agradecería su servicio y le haría saber lo que realmente comenzó porque realmente inspiró todo esto”, dijo Liberti, quien comenzó tallar y pintar banderas de madera, y venderlas para recaudar fondos para Turning Points.

Luego vino la pandemia y Liberti amplió sus esfuerzos para apoyar a los trabajadores de primera línea.

“El héroe del título no desaparece cuando no estás en uniforme y no todos estos héroes usan capas, es algo de la vida real”, dijo Liberti.

Lanzó banderas heroicas y promete enviar una de sus banderas al hospital más afectado en los 50 estados.

“No estamos mirando el hospital más grande, estamos mirando el que realmente necesita una señal de esperanza, y en la historia mostrará ‘este es uno que realmente perseveró y luchó a través de él’”, explica Liberti.

Lanzó Go Fund Me con el objetivo de recaudar $ 50,000, $ 20,000 destinados a hospitales y $ 30,000 para beneficiar a Turning Points. También planea donar a Suncoast Charities for Children.

En cuatro meses, Liberti recaudó más de $ 22,000 a través de donaciones, subastas benéficas y ventas directas de sus banderas. Hasta ahora, ha proporcionado banderas a hospitales en Nueva York y Nueva Jersey, y las banderas están en camino a Alabama, Arkansas, Michigan y Connecticut.

“Tengo familiares que han sido golpeados y afectados por la pandemia, pero en general, cuando se trata de por qué hago estas banderas, no es por dinero ni por ninguna otra cosa”, dijo Liberti. “Me demuestra a mí mismo que soy parte de algo más grande, que de una forma u otra puedo retribuir a mi comunidad en lugar de simplemente recibir. La bandera es mucho para mí, es un signo de libertad, es un signo de unidad, es un signo de esperanza, pero sobre todo es heroísmo ”.

Para contribuir a Heroic Flags, visite la página Go Fund Me de Liberti, o su sitio web, HeroicFlags.com.

